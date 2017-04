Digitální koordinátor Malý se má zaměřit na snížení nákladů na nové sítě

před 23 minutami

Nový vládní koordinátor Ondřej Malý ve funkci vystřídal Tomáše Prouzu. Má se zabývat také elektronizací státní správy či podmínkami fungování sdílené ekonomiky. Chce se zaměřit rovněž na přijetí nařízení EU o ochraně osobních údajů, které považuje za "velkou revoluci" s dopadem na každou firmu v Evropě.

Praha - Nový vládní digitální koordinátor Ondřej Malý by se měl podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) zaměřit ve své funkci na snížení nákladů na výstavbu nových elektronických komunikačních sítí, rozvoj elektronizace státní správy a podmínky fungování sdílené ekonomiky.

Sobotka to řekl novinářům po schůzce s Malým, který ve funkci minulý týden vystřídal Tomáše Prouzu. Před příchodem do Strakovy akademie Malý pět let působil jako člen rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Sobotka uvedl, že digitální agendu považuje za velmi důležitou vzhledem k přípravám na výzvy spojené s digitalizaci průmyslu, nové služby v digitální oblasti. Od Malého si slibuje "přístup, který nebude zavánět resortismem". Doufá, že dokáže sladit přístup jednotlivých ministerstev, které se digitalizací zabývají.

Malého požádal, aby se prioritně věnoval snížení nákladů na výstavbu elektronických komunikačních sítí. Do elektronizace státní správy a zlepšení komunikace mezi občanem a státní správou by měl Malý zapojit využitím evropských peněz. "K dispozici je několik miliard korun," řekl.

V případě sdílené ekonomiky by podle premiéra měly být ustanoveny takové podmínky, aby poskytovatelé nových služeb respektovali platná pravidla, například odváděli daně, současně by ale měli lidé mít možnost využívat výhody nových technologií. Právní a ekonomickou analýzu sdílené ekonomiky chce Malý vládě předložit v červnu.

Návrh zákona o snížení nákladů na budování sítí je nyní v Senátu. Podle Malého by měl pomoci odstranit zbytečnou regulaci při povolování výstavby nových sítí. Problémy v této oblasti nemají jen velcí operátoři, ale i několik set menších firem, které budují optické sítě v menších městech.

V souvislosti s usnadněním budování nových sítí se chce pokusit například o zkrácení doby odepisování infrastruktury, možnost využití nadzemního vedení kabelů namísto jejich drahého zakopání, zúžení ochranných pásem nebo sjednocení výše náhrad za služebnost.

Na konci března ministerstvo průmyslu vypsalo výzvu na čerpání zhruba deseti miliard korun z dotací z evropských fondů na budování internetových sítí v místech, která dosud nejsou pokrytá.

Malý podotkl, že se chce zaměřit rovněž na přijetí nařízení EU o ochraně osobních údajů, které považuje za "velkou revoluci" s dopadem na každou firmu v Evropě.

Digitální agenda zasahuje do působnosti všech ministerstev a zároveň má dopad na konkurenceschopnost a hospodářský růst. Vláda proto v květnu minulého roku rozhodla o zřízení centrální autority v podobě funkce koordinátora digitální agendy v ČR. Jeho úkolem je především sladit vládní aktivity na podporu digitální ekonomiky a digitalizace veřejné správy, zajišťovat komunikaci mezi ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy a také spolupracovat s hospodářskými a sociálními partnery.

Před působením v ČTÚ Malý pracoval jako vývojář počítačových her a ekonomický redaktor deníků Lidové noviny a Hospodářské noviny.

autor: ČTK

