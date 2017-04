Kontrolujte všechno maso a vejce z dovozu, žádá Potravinářská komora

před 15 minutami

Šéf Agrární komory si postěžoval, že české zboží je kontrolované více než dovozové. Kvůli rychlému obratu zboží není možné zkontrolovat více než 15 procent dovážených potravin, namítají veterináři. Pro neustálou kontrolu by musela mít veterinární správa až desetkrát tolik zaměstnanců.

Praha - Potravináři požadují kontrolu veškerého dováženého masa a vajec. Dozorové orgány v některých evropských státech nefungují, řekl dnes na tiskové konferenci prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman. Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád závadnost v evropských kontrolách připustil, plošné kontroly v ČR ale nejsou podle něj možné.

"V rámci Evropské unie je to nastaveno tak, že kompetentní orgány mají kontrolovat domácí produkci i produkci, které odchází ze státu, a garantovat, že potraviny jsou nezávadné a kvalitní. Bohužel se tomu tak neděje, ne všude funguje veterinární dozor tak, jak by měl," řekl šéf veterinářů. Zmínil Polsko, kde veterinární správa prochází restrukturalizací a lidé se tam podle něj více starají o svoje posty, než o kontrolu. Podle Tomana by mohla česká vláda rozhodnout o zákazu dovozů polského zboží do té doby, než tamní veterináři projdou znovu certifikací.

Čeští veterináři se snaží kontrolovat dovozy více, plošné kontroly ale nejsou možné, řekl Semerád. Kvůli rychlému obratu zboží není možné zkontrolovat více než 15 procent dovážených potravin. Pro neustálou kontrolu by musela mít veterinární správa až desetkrát tolik zaměstnanců, uvedl.

Toman si postěžoval, že české zboží je kontrolované více než dovozové. "Občas se se ptám, jestli by nebylo pro výrobce lepší otevřít si firmu v Polsku," řekl.

Loni dovozy drůbežího masa a vajec z Polska do ČR vzrostly. Ceny dovozových vajec jsou podle prezidenta Agrární komory ČR Zdeňka Jandejska dumpingové.

Schodek agrárního zahraničního obchodu ČR se loni prohloubil o 3,3 miliardy korun na 22,6 miliardy.

autor: ČTK

