před 1 hodinou

Konsorcium v čele s japonskou skupinou SoftBank Group a s americkou Dragoneer Investment Group hodlá investovat miliardy dolarů do americké alternativní taxislužby Uber Technologies. Bez dalších podrobností to uvádí nedělní prohlášení obou společností. Podle zdrojů agentury Reuters jde o sumu kolem deseti miliard dolarů (přes 219 miliard Kč). Konsorcium hodlá do nových akcií Uberu investovat zhruba jednu miliardu dolarů a od stávajících investorů koupit akcie až za devět miliard USD. Dohoda zahrnuje i změny ve vedení firmy. Uber je nyní ceněn na 68,5 miliardy dolarů (1,5 bilionu Kč) a z tohoto ohodnocení bude také vycházet cena nových akcií.

