České pivovary letos sází na hit z USA. Mládež budou lákat na "alkoholickou sodovku"

Dvě velké pivovarnické skupiny Staropramen a Plzeňský Prazdroj chtějí v létě nalákat zákazníky na pivo z kategorie hard seltzer, které sklízí popularitu na americkém trhu. Nápoj se vyrábí v různých ovocných variantách, obsahuje ale množství alkoholu srovnatelné s jedenáctkou až dvanáctkou. Dle sládka Martina Nováka z pivovaru Obora si ho oblíbí spíš mládež, které klasické pivo zatím příliš nevoní.

Hard seltzer je v podstatě ochucená sodovka s alkoholem. V Česku se ho v těchto dnech chystá na trh uvést Plzeňský Prazdroj pod názvem Viper Hard Seltzer, a to ve dvou příchutích - limetka a brusinka.

"Hard seltzery zaznamenávají obrovský úspěch u spotřebitelů na americkém trhu, kde je vyrábějí již téměř všichni přední výrobci piv. Chceme tak tento nový nápoj nabídnout i lidem v Česku a věříme, že si najde své spotřebitele," uvedl pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář.

Novinku popsal jako čirý alkoholický nápoj bez umělých barviv a konzervantů, vyráběný přirozeným způsobem kvašení, podobně jako pivo.

"K jeho výrobě se používají i pivovarské kvasnice, proto se často připravuje právě v pivovarech. V našem případě se jedná o plzeňský pivovar," doplnil Kovář.

Viper by měl být od tohoto týdne dostupný v internetovém supermarketu Košík.cz. Následně by se mělo zboží objevit i v hypermarketech Tesco a dalších obchodech, a sice v plechovkách o objemu 0,33 litru za doporučenou cenu 24,90 Kč. A až to koronavirová situace dovolí, lidé by jej mohli ochutnat také v restauracích a barech spolupracujících s Prazdrojem.

Ve vybraných řetězcích, na pultech menších obchodů i v internetových obchodech bude od poloviny května k dostání také hard seltzer od konkurenčních Pivovarů Staropramen. Novinka, která by se podle mluvčí Denisy Mylbachrové měla časem objevit i v některých barech a restauracích, se jmenuje Wai Moment.

I toto pivo bude k dostání v plechovkách o objemu 0,33 l. Doporučená cena v maloobchodě činí 33,90 Kč. Pivovar si pro zákazníky přichystal celkem tři příchutě.

Také podle Mylbachrové zažívá kategorie hard seltzers na trhu ve Spojených státech velký boom. "Nyní se hard seltzer ve větší míře dostává také do střední a východní Evropy, kde jej také uvádí i naše mateřská společnost Molson Coors Beverage Company a samozřejmě se to týká i českého trhu, který obvykle na novinky reaguje velmi dobře," dodala mluvčí.

Podle Kováře z Plzeňského Prazdroje je nápoj vhodný pro lidi, kteří hledají jemně ochucený drink s obdobným podílem alkoholu jako výčepní pivo.

Agrární analytik Petr Havel už v lednu varoval, že právě vzhledem k množství alkoholu může být popíjení amerického hitu trochu nevyzpytatelné. "Je to v zásadě ochucená sodovka s alkoholem, množství alkoholu je přitom srovnatelné s pivní jedenáctkou až dvanáctkou a činí něco kolem pěti procent. Takže na první pohled opticky neškodná ‘bublinková voda‘ může být pro některé jedince zrádná," uvedl pro web Vitalia.cz.

Podle Kováře se drink může uchytit zejména u mladších dospělých. Stejně to vidí i sládek jihočeského pivovaru Obora Martin Novák. "Pivař to asi úplně neocení, ale určitě to bude zajímavá věc pro mladé lidi, kterým pivo ještě nechutná a chuťové buňky mají nastavené ještě trochu jinak," řekl pro Aktuálně.cz.

Právě tento táborský pivovar uvedl v prosinci hard seltzer na český trh jako vůbec první. V současné době ale musel zboží stáhnout z prodeje. Čeká na vyjádření Generálního ředitelství cel, která má rozhodnout, do jaké kategorie spotřební daně nápoj zařadí. Pokud by se na něj měla vztahovat spotřební daň z lihu, pak by podle Nováka pivovar z finančních důvodu zřejmě produkt nevrátil do oběhu.

