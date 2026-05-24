„Konkurenční doložka je platná.“ ČT chce po Moravcovi vymáhat smluvní pokutu

Česká televize (ČT) bude uplatňovat smluvní pokutu u svého bývalého moderátora Václava Moravce, který porušil závazek zdržet se vůči ČT konkurenčního jednání. V neděli to oznámil mluvčí ČT Michal Pleskot. Moravcovi po březnovém ukončení působení v ČT platí půlroční konkurenční doložka, ve čtvrtek ale spustil vlastní mediální projekt.
Moravec již dříve uvedl, že po konzultaci s právníky považuje konkurenční doložku za neplatnou. Podle Pleskota ovšem Moravec uzavřel s ČT v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nebyla ukončena.
„Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči ČT konkurenčního jednání,“ napsal mluvčí. Doložka podle něj představuje ochranu bývalého zaměstnavatele.
ČT podle Pleskota k obdobným záležitostem přistupuje s péčí řádného hospodáře a bude postupovat standardním způsobem, "V souladu s uzavřenou smlouvou a platnými právními předpisy půjde zejména o uplatnění sjednané smluvní pokuty za porušení uvedeného závazku," doplnil mluvčí.
Moravec v tomto týdnu spustil placený mediální projekt Moravec.cz, jehož součástí je mezi pěti formáty také nedělní politická diskuse s názvem Poledne s Moravcem. Poprvé ji uvedl dnes v poledne. V neděli v poledne přitom Moravec v minulosti moderoval v ČT diskusní pořad Otázky Václava Moravce, který veřejnoprávní televize po jeho odchodu nahradila pořadem Nedělní debata ČT.
Konkurenční doložka u ČT je podle Moravce neplatná, protože v minulosti byla řada doložek bývalých zaměstnanců zrušena kvůli usnesení dozorčí komise z roku 2025, podle něhož doložky zatěžují rozpočet. Uvedl, že sám ČT nabídl, že nechce zatěžovat její rozpočet.
„V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ uvedl dříve Moravec. Řekl také, že peníze posílané z ČT po jeho odchodu vracel a nakonec už mu znovu nepřišly.
