24. 5. Jana
Ekonomika

„Konkurenční doložka je platná.“ ČT chce po Moravcovi vymáhat smluvní pokutu

ČTK

Česká televize (ČT) bude uplatňovat smluvní pokutu u svého bývalého moderátora Václava Moravce, který porušil závazek zdržet se vůči ČT konkurenčního jednání. V neděli to oznámil mluvčí ČT Michal Pleskot. Moravcovi po březnovém ukončení působení v ČT platí půlroční konkurenční doložka, ve čtvrtek ale spustil vlastní mediální projekt.

Konkurenční doložka u ČT je podle Václava Moravce neplatná, protože v minulosti byla řada doložek bývalých zaměstnanců zrušena kvůli usnesení dozorčí komise z roku 2025, podle něhož doložky zatěžují rozpočet.
Moravec již dříve uvedl, že po konzultaci s právníky považuje konkurenční doložku za neplatnou. Podle Pleskota ovšem Moravec uzavřel s ČT v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nebyla ukončena.

„Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči ČT konkurenčního jednání,“ napsal mluvčí. Doložka podle něj představuje ochranu bývalého zaměstnavatele.

ČT podle Pleskota k obdobným záležitostem přistupuje s péčí řádného hospodáře a bude postupovat standardním způsobem, "V souladu s uzavřenou smlouvou a platnými právními předpisy půjde zejména o uplatnění sjednané smluvní pokuty za porušení uvedeného závazku," doplnil mluvčí.

Moravec v tomto týdnu spustil placený mediální projekt Moravec.cz, jehož součástí je mezi pěti formáty také nedělní politická diskuse s názvem Poledne s Moravcem. Poprvé ji uvedl dnes v poledne. V neděli v poledne přitom Moravec v minulosti moderoval v ČT diskusní pořad Otázky Václava Moravce, který veřejnoprávní televize po jeho odchodu nahradila pořadem Nedělní debata ČT.

Konkurenční doložka u ČT je podle Moravce neplatná, protože v minulosti byla řada doložek bývalých zaměstnanců zrušena kvůli usnesení dozorčí komise z roku 2025, podle něhož doložky zatěžují rozpočet. Uvedl, že sám ČT nabídl, že nechce zatěžovat její rozpočet.

„V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ uvedl dříve Moravec. Řekl také, že peníze posílané z ČT po jeho odchodu vracel a nakonec už mu znovu nepřišly.

kviz mesta

Německy je to Graz, jak je to česky? Otestujte se v kvízu o českých názvech měst

Vídeň, Drážďany nebo Řím najde na mapě každý. Čeština však má svá vlastní pojmenování pro stovky dalších měst, řek či pohoří na celém světě. Skrývají se v nich kousky našich dějin a vztah, který si Češi k blízkým i tisíce kilometrů vzdáleným místům utvářeli. Kolik z těchto takzvaných exonym znáte? To zjistíte v kvízu Aktuálně.cz.

demonstrace proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně, demonstranti, vlajky, transparent

ŽIVĚ „Nepotřebujeme se usmiřovat." Brnem prošly stovky odpůrců sudetoněmeckého sjezdu

Odpůrci sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se v neděli dopoledne vydali na pochod Brnem. Na Baštách u hlavního nádraží se jich sešlo několik stovek, cíl pochodu je na Dominikánském náměstí, kde začne ve 14:00 demonstrace pořádaná iniciativou Obrana národa 2. Sudetští Němci mají program na výstavišti, tedy zhruba o dva kilometry dále.

Hormuzský průliv bude otevřen, slíbil v noci na neděli Donald Trump. Íránská agentura Fars však prohlášení amerického prezidenta o téměř dokončené dohodě o příměří zahrnující znovuotevření průlivu označila za "neúplné a neodpovídající realitě".

ŽIVĚ Dohoda s Íránem a otevření Hormuzu je blízko, tvrdí Trump. Neodpovídá to realitě, zní z Teheránu

USA a Írán jsou blízko podpisu dohody o prodloužení příměří o dalších 60 dní, píše s odvoláním na amerického představitele server Aixos. Předběžná dohoda má umožnit znovuotevření Hormuzského průlivu a povolit Íránu neomezený vývoz ropy. Jednání o íránském jaderném programu mají mezitím pokračovat. Že dohodu s Íránem se podařilo z velké části dojednat, už oznámil i prezident Donald Trump.

Následky nočního ruského útoku na Kyjev; 24. května 2026.

ŽIVĚ Ukrajinská města zasáhly stovky raket, Rusové použili i nadzvukovou střelu

Rusko v noci na neděli zaútočilo na Ukrajinu hypersonickou raketou středního doletu Orešnik. Vyslalo také na 600 dronů a 90 raket a střel, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok si podle něj vyžádal nejméně 83 zraněných, jsou i oběti na životech. Úřady v Kyjevě a okolí informovaly o čtyřech zabitých. Západní politici útok raketou Orešnik odsoudili.

