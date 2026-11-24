Šéf amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang bude 1. prosince čelit výslechu ve třech výborech Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu, zatímco jeho firma bude ve Washingtonu představovat nové produkty na konferenci GTC.
Uvedl to server televize CNBC. Huang se vrátil do čela společnosti v době, kdy čelí sérii vyšetřování kvůli bezpečnostním otázkám a obchodům s Čínou.
Huang má za zavřenými dveřmi vypovídat před výbory pro zahraniční věci, pro záležitosti Číny a pro zpravodajské služby. Z jeho výpovědi bude pořizován přepis. Předsedové výborů uvedli, že Huangův návrat do čela firmy po interním vyšetřování neřeší otázky národní bezpečnosti, které je třeba zodpovědět.
Nvidia plánuje na konferenci GTC v hlavním městě USA představit nové produkty a Huang měl pronést hlavní projev. Jeho účast ale není potvrzena a místo něj je nyní ohlášena účast viceprezidenta Iana Bucka. Firma se k otázkám CNBC ohledně Huangova vystoupení nevyjádřila.
Další slyšení se uskuteční 3. prosince v Senátu, kde má Huang veřejně vypovídat před výborem pro bankovnictví o amerických exportních omezeních.
Vyšetřováním se zabývá také kalifornská generální prokuratura, ministerstvo spravedlnosti a podle médií i Komise pro cenné papíry a burzy (SEC).
Huangův návrat měl současně uklidnit investory i zákazníky, kteří se obávají zpomalení inovací Nvidie a rostoucí konkurence vlastních čipů technologických firem.
"Jak by vůbec mohl zvládat svou práci?" řekl CNBC Jeff Sonnenfeld z Yaleovy univerzity s odkazem na množství vyšetřování.
Nvidia čelí tlaku také kvůli prodeji čipů do Číny. Americké ministerstvo obchodu minulý týden oznámilo opatření proti obcházení exportních omezení prostřednictvím přeshraničního pronájmu čipů a v pondělí zařadilo firmu Megaspeed na obchodní černou listinu.
Právě s touto firmou byla spojena Alice Huangová, s níž měl Huang podle médií poměr. Prezident Donald Trump uvedl, že se podílel na přesvědčování vedení Nvidie, aby Huanga znovu jmenovalo.
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