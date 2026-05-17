Konec zašifrovaných zpráv na Instagramu. Meta odstoupila od soukromého modelu

Společnost Meta změnila pravidla ohledně soukromí na své platformě Instagram. Uživatelé už nebudou moci využít end-to-end šifrování (E2EE) v soukromých zprávách, jelikož sociální síť tuto technologii minulý týden globálně vypnula.
Rozhodnutí vypnout E2EE představuje pro Metu zásadní obrat, jelikož dříve společnost tuto technologii prosazovala jako zlatý standard pro soukromí uživatelů. V roce 2019 se společnost zavázala tento způsob šifrování zavést jak na Instagram, tak i na Facebooku. Mark Zuckerberg v té době řekl, že „budoucnost je soukromá“.
Meta má technologii E2EE dostupnou pouze na Facebook Messengeru, na Instagramu tuto funkci původně vydala jako volitelnou možnost, kterou si uživatelé mohli vybrat, s plány, že se stane výchozí.
Od tohoto plánu nakonec letos v březnu upustila a oznámila, že „End-to-end šifrované zprávy na Instagramu již nebudou po 8. květnu 2026 podporovány. Pokud máte chaty, kterých se tato změna týká, uvidíte pokyny, jak stáhnout média nebo zprávy, které si chcete ponechat,“ uvedla společnost v článku od BBC.
Od minulého týdne Instagram nabízí pouze standardní šifrování, což platformě umožňuje přístup k soukromému materiálu v případě potřeby. Tato technologie je běžná u většiny online služeb, jako je například Gmail.
Nesdílejte údaje
Uživatelé by tak měli k přímým zprávám na Instagramu přistupovat opatrně a citlivé nebo soukromé informace, jako jsou finanční údaje, umisťovat na platformy, kde je ve výchozím nastavení zapnuto šifrování end-to-end.
Technologie E2EE je nejbezpečnější formou, jak online zaslat zprávu, jelikož zaručuje přístup ke zprávám pouze pro odesílatele a příjemce. Tento způsob je ovšem dlouhodobě nepopulární u aktivistů, kteří tvrdí, že umožňuje šíření extrémního obsahu online. Právě proto některé skupiny, včetně dětských charitativních organizací, nové rozhodnutí Mety uvítaly.
„Jsme opravdu potěšeni,“ řekla Rani Govender z britské charitativní organizace NSPCC, která bojuje proti zneužívání a zanedbávání dětí. V rozhovoru pro BBC také dodala, že E2EE, „může pachatelům umožnit vyhnout se odhalení, což umožňuje, aby zneužívání dětí zůstalo neviditelné“.
Novinka na platformě byla naopak odsouzena obhájci soukromí. Instagram bude totiž nyní mít přístup k veškerému obsahu přímých zpráv uživatelů, včetně obrázků, videí a hlasových zpráv.
Maya Thomas z Big Brother Watch, britské organizace, která bojuje za občanské svobody a soukromí, byla rozhodnutím „zklamána“. Pro BBC uvedla, že E2EE je „jedním z klíčových způsobů, jak mohou děti chránit svá data online, takže se obáváme, že Meta by mohla podléhat tlaku vlády“.
Meta tvrdí, že se takhle rozhodla, jelikož technologii E2EE na platformě používalo jen malé množství uživatelů. Někteří analytici, včetně expertky na kybernetickou bezpečnost Victorie Bainesové, se domnívají, že za rozhodnutím mohlo stát více faktorů.
„Platformy sociálních médií monetizují naši komunikaci – naše příspěvky, lajky a zprávy – aby mohly zobrazovat cílenou reklamu. A stále častěji se společnosti jako Meta zaměřují na trénování modelů umělé inteligence, pro které mohou být data ze zpráv extrémně cenná. Myslím, že toto rozhodnutí je složitější,“ uvedla pro BBC.
Instagram už dříve uvedl, že přímé zprávy se k trénování umělé inteligence nepoužívají. Minulý měsíc ovšem společnost Meta svým zaměstnancům sdělila, že jejich aktivita na pracovních zařízeních se začne shromažďovat jako trénovací data pro modely umělé inteligence společnosti.
Aktivisté organizace Big Brother Watch se domnívají, že rozhodnutí by mohlo ovlivnit širší odvětví sociálních medií a technologie E2EE by v budoucna mohla být omezena pro aplikace, které se specializují na zasílání zpráv, jako je WhatsApp nebo Facebook Messenger, u kterých technologie přetrvává.
E2EE je dále výchozím nastavením v aplikacích Signal, Apple iMessage a Google Messages. Telegram jej nabízí jako volitelnou možnost, zatímco Snapchat jej používá pro fotografie a videa v přímých zprávách a dříve uvedl, že plánuje jeho rozšíření i na textové zprávy. Aplikace TikTok naopak uvedla, že nemá plány tuto technologii zavést pro přímé zprávy jejich uživatelů.
