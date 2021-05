Vlastníkem skupiny PPF se stala vdova po Kellnerovi. Převzala miliardářův podíl

Koncovým vlastníkem skupiny PPF se stala Renáta Kellnerová, vdova po hlavním majiteli Petrovi Kellnerovi, který zemřel koncem března při pádu vrtulníku na Aljašce. Vyplývá to z hlášení, které PPF předala České národní bance. Na skutečnost upozornil Ekonomický deník.

"Může se jednat pouze o dočasné řešení, než nastane přerozdělení podílů v PPF v rámci rodiny," upozornil dále Ekonomický deník.

Podle oznámení v Centrálním úložišti regulovaných informací u ČNB nastala změna, týkající se koncového majitele podílů ve společnostech O2 CR a Moneta Money Bank. Podle prvního oznámení se Kellnerová stala prostřednictvím řetězce firem a skupiny PPF majitelkou 83,57 procenta akcií O2.

Druhé oznámení informuje o tom, že Kellnerová nově kontroluje 29,94 procenta akcií Monety.

Finanční skupinu PPF vede čtyřčlenný řídící výbor, který vznikl v dubnu. Členy jsou oba minoritní podílníci skupiny Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart, finanční ředitelka Kateřina Jirásková a právník Tomáš Brzobohatý.

Jednání se pravidelně účastní i Kellnerová. "Výbor je poradním orgánem Bartoníčka, a z logiky věci se zde tedy nyní diskutují zásadní byznysová rozhodnutí skupiny PPF," uvedl mluvčí PPF Leoš Rousek.

Bartoníček má mimo jiné na starosti telekomunikační aktiva a biotechnologie, Duvieusart splátkovou skupinu Home Credit, Jirásková zodpovídá za finanční kondici PPF a Brzobohatý, který zastupuje zájmy Kellnerovy ženy a čtyř dětí, má na starosti fúzi Air Bank s bankou Moneta Money Bank.

"Pokud by se Renata Kellnerová stala koncovým vlastníkem celé Kellnerovy části majetku skupiny PPF, ocitne se v žebříčku nebohatších žen světa, který sestavuje a dennodenně aktualizuje agentura Bloomberg, na 19. místě. Právě 19. místu totiž odpovídá majetek v objemu 15,7 miliardy dolarů, který agentura připisovala Petru Kellnerovi v den jeho březnového úmrtí," říká ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

"Tržní ocenění tohoto majetku se dennodenně mění, takže dnes bude jeho hodnota jiná, avšak rozdíl by neměl být nikterak markantní. Je tak pravděpodobné, že Renata Kellnerová by stále náležela do první dvacítky nejbohatších žen světa," dodává ekonom.

PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Celosvětově na konci roku 2020 zaměstnávala více než 94 000 lidí. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku.

Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Kellner, který podle výroční zprávy společnosti ovládal 98,93 procenta PPF.

Loni se PPF poprvé ve své třicetileté historii propadla do ztráty, která činila 291 milionů eur (7,42 miliardy Kč), zatímco o rok dříve dosáhla čistého zisku 1,005 miliardy eur (25,5 miliardy Kč). Ve druhém loňském pololetí dosáhla zisku 93 milionů eur (2,4 miliardy Kč), zatímco v tom prvním byla ve ztrátě 384 milionů eur (9,5 miliardy Kč).