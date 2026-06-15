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Ekonomika

Koncesionářské poplatky pro ČT a rozhlas končí, rozhodla vláda. Protestům navzdory

ČTK

Vláda v pondělí schválila návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy o 350 milionů méně.

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Ministr kultury Oto Klempíř, ilustrační foto. Foto: ČTK - Vondrouš Roman
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Obě instituce ze státního rozpočtu dostanou 7,8 miliardy korun, a budou tak mít stejně peněz jako v roce 2024, tedy před loňským zvýšením televizního a rozhlasového poplatku. Oproti letošnímu roku jde zhruba o 15 procent méně.

Na tiskové konferenci po zasedání vlády to uvedl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy).

Podle něj to bude znamenat vyšší tlak na efektivitu médií veřejné služby. Návrh zákona také obsahuje valorizační vzorec, pokud kumulovaná inflace dosáhne deseti procent.

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Obě média se již dříve vyjádřila, že škrty v jejich rozpočtech budou znamenat omezení tvorby a propouštění. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti.

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Proti novele, která nahrazuje poplatky pro ČT a ČRo příspěvkem ze státního rozpočtu, se ohradila i opozice, podle níž jde o zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií.

Podle Klempíře stanovené částky vychází z období, kdy byla ČT i ČRo lídry trhu a ve svých výročních zprávách nezmiňují nedostatek financí jako zásadní problém pro svůj rozvoj.

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"Jsem přesvědčený, že oba ředitelé dokáží, že jsou lidmi na svém místě a dobrými manažery, a stejně jako se dokázali vyrovnat s navýšením rozpočtů, budou umět pracovat i s mírně nižším rozpočtem proti letošnímu roku," uvedl Klempíř.

ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z toho 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků, ČRo má naplánované příjmy a výdaje na více než 2,7 miliardy korun, z poplatků počítá s 2,4 miliardy korun. Původní komplexní zákon, který nakonec vláda nevyužije, rovněž počítal s návratem rozpočtů do roku 2024 před loňské zvýšení poplatků.

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