Potravináři: Krize výrobu neohrozí, pomoci mohou studenti. Neplýtvejte jídlem, prosí

Nedostatek pracovních sil v zemědělství ani potravinářství výrobu neohrožuje. Na pondělní tiskové konferenci to uvedli prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová a předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Přesto vyzvali studenty, aby přišli pomoci, za což dostanou normální mzdu.

Večeřová dodala, že k práci v oboru není nutný potravinářský průkaz, stačí čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Pro pracovníky v oboru ale stále není dostatek ochranných pomůcek, upozornila.

Žádný z představitelů komor neměl informace o tom, že by některý podnik měl zásadní problémy s výrobou kvůli nedostatku pracovníků, kteří by doma zůstali s dětmi nebo byli v karanténě. "Zatím všechno běží v pohodě. Tedy ne úplně pohodě, protože všichni jsou vystresovaní," uvedl Pýcha.

Podniky podle něj také zavedly provozní opatření, aby se možné dopady nákazy minimalizovaly. Ve svazu je podle interního průzkumu pět podniků, které řeší umístění pracovníka do karantény, u žádného nebyla zjištěná infekce koronavirem.

Večeřová vyzvala studenty, aby se přihlásili jak do výroby, tak do obchodu. Zároveň se komory snaží vyřešit situaci s ukrajinskými pracovníky, kterým budou končit víza. Jedná se o tom, že by se automaticky prodloužila, aby se nemuseli vracet na Ukrajinu. "Momentálně ani nemají jak se tam přes Slovensko dostat," dodal Pýcha.

Dále upozornil, že musí být jasné, co by se stalo, pokud by byl nakažený pracovník v živočišné výrobě, aby nemuseli všichni ostatní zaměstnanci do karantény mimo podnik. "Krávy musíme krmit a dojit každý den, nemůžeme všechny pracovníky poslat domů," řekl.

V ČR podle Večeřové není dostatečná výrobní kapacita, aby se plně dokázala nahradit výroba nebaleného pečiva. Proto se také prodej omezil tím, že v obchodech se nesmí u pečiva shlukovat osoby a musí mít pomůcky osobní hygieny. Prezidentka také apelovala na veřejnost, aby se neplýtvalo s potravinami, které se lidé ve velkém předkoupili do zásoby. "Nerada bych se dočkala toho, že po odeznění paniky budeme v popelnicích nacházet velké množství potravin," uzavřela.

