Kofola může dál vyrábět v továrně, která porušuje hlukové limity. Sousedé chystají žalobu

před 5 minutami

Kofola na základě nového povolení od hygieniků bude moci vyrábět ve své továrně v Mnichově Hradišti za současných podmínek do dubna příštího roku. Do té doby musí situaci vyřešit. Občané, které hluk obtěžuje, už připravují společnost žalobu.

Mnichovo Hradiště - Továrna Kofola v Mnichově Hradišti na Mladoboleslavsku může nadále vyrábět, a to i přes porušování nočních hlukových limitů. Hygienici firmě dali povolení, ve kterém žádala o možnost vyrábět při nadměrném hluku po časově omezenou dobu.

Kofola tak na základě tohoto povolení bude moci vyrábět do dubna příštího roku. Do té doby však musí firma zdroje hluku odstranit, nebo učinit taková opatření, aby se hluk snížil. Píše to dnešní Mladá fronta Dnes (MfD) v regionální příloze.

Lidé, kteří žijí přímo u továry, si na hluk dlouhodobě stěžují. Podle deníku jim hygienici dali za pravdu. "Rozhodli jsme o pozastavení výkonu chladicích zařízení. Proti tomuto zákazu se vedení Kofoly odvolalo. Nyní pokračuje přezkumné řízení v Praze," řekla MfD vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny Krajské hygienické stanice v Mladé Boleslavi Eva Jouklová.

Podle deníku využila firma právní kličku, ve které požádala o povolení vyrábět při nadměrném hluku po časově omezenou dobu. A to firmy obvykle dostanou, pokud žádost podají formálně správně se všemi náležitostmi. Jouklová tak Mladé frontě potvrdila, že hygiena žádost tento týden obdržela a povolení ji bude uděleno.

Občané, které hluk obtěžuje, už podle MfD připravují společnost žalobu. Teď však věří, že by se situace mohla skutečně změnit. Po výměně ředitele totiž začal podnik s lidmi i s městem komunikovat a rozhodl o investicích v hodnotě přes 10 milionů korun. Nový ředitel podniku Karel Teichmann lidem připravované investice představil na nedávném setkání v areálu firmy.

Firma si na léto najala specializovanou firmu, která v areálu provedla měření, aby zjistila největší zdroje hluku. "Díky tomu se nám podařilo zjistit hlavní zdroje, kterými jsou chladicí věže a trafostanice," řekl podle MfD při setkání s občany Teichmann. Firma proto chladicí věže přesune do zadní části areálu a poblíž trafostanice vybuduje akustická vrata. Podnik to chce zvládnout do jara.