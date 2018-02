Kočička na plenkách rozhněvala muslimy. Pampers končí v ohni, protože urážejí Proroka

před 3 hodinami

Indičtí muslimové žádají, aby policie "zatkla a potrestala" společnost Procter & Gamble za to, že její výrobek uráží Mohameda.

Indie - Muslimové v Indii se rozzlobili na výrobce plenek Pampers. Nadnárodní společnost Procter & Gamble se podle nich provinila tím, že na dětské pleny vytiskla obrázek kočičky připomínající proroka Mohameda a urážející tím vyznavače islámu. Rozhořčení muslimové plenky na protest pálí a žádají místní policii, aby zasáhla proti jejich výrobci. Píše o tom britský server Daily Mail.

Aktivisté muslimské skupiny Darsgah Jihad-o-Shahadat zalarmovali policii ve městě Hyderabad kvůli tomu, že jim levé oko kočičky spolu s jejími vousky, nosem a ústy připomíná arabský nebo urdský symbol pro proroka Mohameda.

Kočička na pamperskách rozhněvala muslimy. Plenky končí v ohni, protože urážejí Proroka | Video: Muzaffar Batt | 00:39

V dopise požadují, aby policie zastavila prodej plínek a jejich výrobce potrestala, protože jméno Proroka musí na plenách poznat podle jejich mínění úplně každý. Členové skupiny vyzvali věřící k bojkotu firmy a uspořádali několik veřejných shromáždění, na kterých demonstrativně plenky pálili. Video z jednoho takového pálení zhlédlo od minulého středy přes 175 tisíc lidí.

Muslimové jsou na jakékoliv zpodobnění Mohameda, který je pro ně svatý, extrémně citliví. Islám totiž zakazuje vyobrazovat Proroka, aby lidé nezačali uctívat místo Boha (Alláha) modly. Jakékoliv vykreslení Mohameda proto berou jako zásadní urážku své víry, kterou jsou povinni bránit.

Ne všichni věřící však viděli v obrázku Proroka. "Prosím vás, dospějte. Je to prostě kočka s dvěma očima a vousy," píše uživatel jménem Imtiyaz Naikoo. Amina Wani Choudhuryová zase mírnila rozhořčené reakce těmito slovy: "Můžete vidět vše, co je ve vaší mysli, protože to je ve vaší myslí, nikoliv na plenkách."

Majitel pampersek, nadnárodní společnost Procter & Gamble, uvedla, že shoda kočičky s Prorokem je čistě náhodná a že výrobkem, který se od roku 1961 prodává po celém světě a který slouží od té doby milionům dětí včetně dětí z arabského poloostrova, rozhodně nechtěla kohokoliv urazit.

"Plenky ukazují nevinnou kresbu kočky. Ústa a fousy jsou vyobrazeny tak, jak je u dětských malůvek zvykem. Malé děti to mají rády. Cílem nebylo urazit něčí vyznání. Respektujeme všechny kultury, náboženství a zvyky," uvedl mluvčí Procter & Gamble.

Serveru news.com.au navíc řekl, že si je firma z reakcí na sociálních sítích vědoma toho, že někteří lidé spatřují na plenkách Pampers jméno proroka Mohameda, a proto jsou zneklidněni. "Omlouváme se za jakékoliv způsobené nepříjemnosti," prohlásil mluvčí firmy. Pod ní spadají například i značky Ariel, Jar, Gillette, Braun, Old spice či Always.

Minulý měsíc se s podobným problémem potýkal módní řetězec H&M, který nabízel dětské ponožky s obrázkem, který připomíná obrácený arabský znak pro Alláha. Stejný řetězec se o pár týdnů předtím dotkl také černošských zákazníků, když ve své reklamě na mikinu použil fotografii černošského chlapce s nápisem "nejvíc cool opice v džungli".

Křesťany zase urazil německý maloobchodní řetězec Lidl, když ve svém letáku vymazal kříže z kopulí řeckých ortodoxních chrámů. Některým Čechům zase k rozhořčení stačilo loni to, že se na letácích Lidlu objevil černoch.

