Koalice se shodla na zrušení superhrubé mzdy. Senioři dostanou příspěvek 5000 korun

Vládní strany ČSSD a ANO se domluvily na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu. Zároveň zůstane sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Na tiskové konferenci to v pátek uvedl premiér Andrej Babiš. Lídři opozičních stran se shodli také na tom, že senioři dostanou jednorázový příspěvek k důchodu 5000 korun.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Zrušení superhrubé mzdy a zavedení dvou sazeb daně z příjmu podle Babiše sníží příjmy rozpočtu o zhruba 74 miliard korun a rozpočet na příští rok s tím bude podle něj počítat.

Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému takzvaná solidární přirážka, ta zůstane tedy fakticky zachována.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) začátkem srpna představila šest různých variant možného zrušení superhrubé mzdy a úpravy daně z příjmu v rozmezí od 15 do 19 procent. S premiérem se poté dohodla na tom, že zůstanou dvě sazby. K zavedení případné třetí sazby, o které se uvažovalo, vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček řekl, že výnos ze střední sazby by byl jen několik stovek milionů korun ročně. "A to je částka, kvůli které se nevyplatí zavádět třetí sazbu daně z příjmu," uvedl Hamáček.

Způsob předložení změny daní do sněmovny bude podle Babiše řešit Schillerová.

Podle Národní rozpočtové rady (NRR) nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy, na kterých se vládní koalice dohodla, ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.

Náš plán je jasný. Od 1. ledna 2021 rušíme nesmyslný výpočet daně z příjmů ze superhrubé mzdy. Sazby budou dvě. Pro nízko a středně příjmové 15 % z hrubé mzdy. Oproti stávajícímu zdanění ve výši 20,1 % je to snížení daně o čtvrtinu. Polepší si 4 miliony zaměstnanců. Výrazně. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) August 28, 2020

Příspěvky seniorům vyjdou stát na 15 miliard korun

Koalice se v pátek dohodla, že senioři a seniorky by měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Stejnou částku by měli obdržet i lidé s invalidní a pozůstalostní penzí. Vyplacení by měl upravit zákon. Aby začal platit, musí ho schválit nejen vláda, ale i parlament a podepsat prezident.

Senioři dostanou koncem roku jednorázový příspěvek 5000 korun jako kompenzaci zvýšených nákladů. Jsem rád, že jsme se s koaličním partnerem dohodli na kompromisu. Senioři si to zaslouží! — Jan Hamáček (@jhamacek) August 28, 2020

Stát by měl na příspěvky podle Babiše vydat 15 miliard korun. Starobních důchodců a důchodkyň je 2,41 milionu. Invalidní penzi pobírá asi 419 000 lidí a pozůstalostní 64 000. Opoziční politici mluví o mimořádné podpoře jako o uplácení voličů. "Chtěl bych zdůraznit, že skutečně to, co navrhujeme, není žádná korupce, žádný úplatek," uvedl Babiš. Podle něj opoziční ODS a TOP 09 útočí na seniory.

Premiér zmínil, že by od ledna zákonná valorizace měla činit v průměru 848 korun. Výdaje na penze to příští rok zvedne o 32,5 miliardy korun. Koalice původně zvažovala, že důchodci dostanou přidáno od ledna víc, než nařizuje zákon. Zvedlo by to ale výdaje nejen příští rok, ale i ve všech dalších letech. Důchodový systém je nyní v propadu. Za první pololetí se deficit blížil 14 miliardám korun.

"Po vzájemné debatě jsme dospěli k tomu, že je lepší dát jednorázový příspěvek v rámci stávajícího rozpočtu, kde je na to prostor," řekl premiér. Vláda prosadila pro letošek zvýšení rozpočtového schodku na 500 miliard z původních 40 miliard.

Babiš: "Naši důchodci si to zaslouží"

Babiš řekl, že příspěvek nemá souvislost s virem a není to rouškovné. Hamáček zdůvodnil mimořádnou podporu růstem cen. Na seniory dopadl více než na ostatní. Index spotřebitelských cen se v červenci v Česku meziročně zvedl o 3,4 procenta, seniorům pak o 3,9 procenta.

"Naši důchodci, kteří tady 60 let budovali naši zemi a klíčovou infrastrukturu, si to (příspěvek) zaslouží. Jejich životní náklady stoupají," uvedl Babiš.

Zákon o důchodovém pojištění obsahuje nyní i pojistku pro vysoký růst cen. Pokud by se zvedly v měsíci o pět procent, upraví se podle toho důchody. K mimořádnému přidání v roce 2008 kvůli inflaci nad pětiprocentní hranicí přistoupila tehdejší Topolánkova vláda. Nyní se navýšení cen přes pět procent nedostalo. Podle Hamáčka jsou dopady na penzisty ale nyní velké a není s podporou třeba čekat na vyšší zdražení.

Návrh s mimořádným příspěvkem připraví ministerstvo práce. Zda by se případný zákon projednával zrychleně, Hamáček s Babišem neupřesnili. Vicepremiér a šéf ČSSD poznamenal, že se musí kvůli výplatě dávky technicky nastavit systémy sociální správy.

