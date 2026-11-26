Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nevidí žádný důvod k debatě o ústavních pojistkách pro média veřejné služby při změně jejich financování. Uvedl to ve čtvrtek na veřejném slyšení na téma Změna financování veřejnoprávních médií v Poslanecké sněmovně.
Požadavek na ústavní záruky nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) přednesl minulý týden premiérovi Andreji Babišovi (ANO) generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Vicepremiér Karel Havlíček minulý týden uvedl, že vládní koalice je ochotná diskutovat o racionálních zárukách nezávislosti médií, včetně například ústavní pojistky.
"K debatě o ústavních pojistkách nevidím důvod. Pojistky se dělají tam, kde něco hrozí, tady nehrozí nic," uvedl ve čtvrtek Klempíř. Vládou navrhovaná změna podle něj spočívá pouze v tom, jak budou média prostředky získávat, všechny dosavadní pojistky jejich nezávislosti a kontrolní mechanismy jim podle Klempíře zůstanou.
Podle Klempíře navrhovaná změna financování přináší předvídatelnost, kdy budou ČT a ČRo přesně vědět, kolik peněz v daném roce dostanou. Naopak poplatkový systém označil za dlouhodobě neudržitelný, protože závisí na demografickém vývoji.
Velkou část poplatků podle něj hradí lidé starší 50 let, naopak mladá generace je k placení "vlažnější". Navíc podle něj poplatkový systém nese náklady na výběr a vymáhání poplatků.
Vládní koalice v prvním čtení ve sněmovně schválila návrh změny financování, která mění poplatkový systém na příspěvek ze státního rozpočtu. Ten ale má být v případě ČT 5,7 miliardy korun, tedy o miliardu nižší než letošní očekávaný výběr poplatků, u ČRo pak 2,065 miliardy, tedy o 400 milionů méně.
Druhé čtení návrhu má být v lednu a koalice k němu slibuje širokou odbornou diskusi. Vedení ČT a ČRo prosazuje zachování stávajícího systému.
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