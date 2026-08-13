Klavírní gigant Petrof bude muset propouštět, prodeje mu prudce klesají

Společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, mění strategii, reaguje na útlum trhu. V posledních dvou letech jí propadly tržby a zisky se proměnily v narůstající ztráty. Společnost přistoupila k propouštění, vyplývá z informací serveru e15 a zveřejněné výroční zprávy za loňský rok.
Prezidentka skupiny Petrof Zuzana Ceralová Petrofová webu sdělila, že propouštění je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost firmy v době, kdy poptávka zákazníků oslabuje ve prospěch digitálních hudebních nástrojů.
Podle výroční zprávy z konce července loni společnost utržila 163 milionů korun, meziročně o čtvrtinu méně, a vytvořila provozní ztrátu 54 milionů, meziročně o devět milionů vyšší. Souvisí to také s významným zvýšením nákladů na nákup energií, dřeva i s celosvětovou proměnou chování spotřebitelů a životního stylu, uvedl server e15.
Zatímco od roku 2011 do roku 2024 byla společnost trvale v zisku, poslední dva roky se podniku nedaří. Dohromady přes 53 milionů vydělal například i v pandemií nejvíce ovlivněných letech 2020 a 2021, kdy utržil 280 a 333 milionů. I díky tomu loni měla společnost na účtech nerozdělený zisk z minulých let ve výši 207 milionů, vyplývá z výroční zprávy.
Společnost tento vývoj nepovažuje za cyklický výkyv, ale za změnu trvalejšího charakteru.
Chystají restrukturalizaci
„Proto jsme přistoupili k zásadní restrukturalizaci a zefektivnění výrobních kapacit. Cílem je vytvořit agilnější a nákladově úspornější model fungování, který by zároveň zachoval naše cenné know-how výroby mistrovských nástrojů. Výrobu proto soustřeďujeme do menších prostor a optimalizujeme počet pracovních míst,“ sdělila webu Ceralová Petrofová.
V současnosti firma zaměstnává asi sto stálých zaměstnanců, předloni jich měla zhruba o polovinu více a v roce 2021 to byly více než dvě stovky.
Cestu k navýšení prodejů spatřuje vedení firmy také ve spolupráci s mimoevropským partnerem, který vyrábí levnější typy pian. Nejvyšší produktovou řadu Mastery si Petrof drží v Hradci Králové. Podnik se také hodlá více soustředit na tu skupinu zákazníků, která spíše než cenu upřednostňuje vysokou kvalitu, silnou značku a objednává i nástroje na míru.
V nadcházejících říjnových volbách Ceralová Petrofová kandiduje na Královéhradecku do Senátu za ODS.
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