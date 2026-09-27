Klasický inflační tlak. ČNB vadí růst platů i penzí, viceguvernérka mluví o zásahu

Viceguvernérka České národní banky (ČNB) Eva Zamrazilová považuje růst platů ve veřejné sféře až o devět procent za neúměrný produktivitě práce. Uvedla to v nedělním pořadu Poledne s Moravcem.
Vysoký růst platů pracovníků ve veřejné sféře vytváří podle Zamrazilové tlak na růst inflace, což by mohlo vyžadovat zásah ze strany ČNB. Nechtěla ale říci, jestli by to centrální bankéře mohlo vést k navýšení úrokových sazeb.
"Tady dneska vidíme například nárůst mezd ve veřejné správě o devět procent - to bylo za druhé čtvrtletí 2026. Je to zhruba pro 300.000 až 400.000 lidí. A to už je prostě opravdu neúměrné," řekla Zamrazilová, podle které jde o klasický inflační tlak. Jestliže bude pokračovat, pak asi bude muset centrální banka zasáhnout, dodala. Na otázku, zda by ČNB kvůli růstu platů zvýšila základní úrokovou sazbu, která je od června na 3,75 procenta, nechtěla odpovědět.
Platové tarify zaměstnanců veřejného sektoru a státu, kteří nedostali přidáno od ledna, se letos od dubna zvýšily podle rozhodnutí vlády o devět, pět, nebo dvě procenta podle jednotlivých profesí. I státní rozpočet na příští rok podle ministerstva financí počítá s růstem platů ve veřejné sféře o pět až devět procent. "Kdyby to bylo jenom těsně nad pěti procenty, tak by to ještě nebylo tak zlé," uvedla viceguvernérka ČNB.
Dodala, že se nevymezuje proti tomu, že některé klíčové profese je potřeba zajistit a dostatečně platově ohodnotit. Růst platů však podle ní v některých profesích není úměrný produktivitě. "Jestliže nemají mzdy tlačit na inflaci, potom by se reálná mzda měla vyvíjet v souladu s produktivitou práce. To už tady tři roky neplatí. Reálná mzda roste prostě rychleji než produktivita práce už třetí rok a příští rok bude čtvrtý v řadě," řekla.
Zamrazilová kritizovala také navyšování důchodů. Vláda v pondělí oznámila, že od příštího ledna průměrný důchod vzroste o 304 korun měsíčně a k tomu kabinet rozhodl o jednorázovém příspěvku 2000 korun. "Já nechci komentovat ta opatření vlády, ale čistě analyticky se k tomu můžu vyjádřit tak, že nevidím důvod, proč zvyšovat (důchody) nad ten celkem solidně uznávaný a respektovaný vzorec. Ale zase na druhou stranu je lepší jednorázový příspěvek, který se nemusí opakovat," uvedla viceguvernérka ČNB.
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