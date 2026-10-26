KHNP vyhlásila tendr na hybridní chladicí věže pro nové bloky v Dukovanech

Korejská společnost KHNP vyhlásila tendr na hybridní chladicí věže pro nové jaderné bloky v Dukovanech. Zakázka zahrnuje projektování, dodávky technologií i samotnou výstavbu věží, informovala společnost KHNP.
Tendr se uskuteční formou omezené soutěže, zapojit se budou moci dvě konsorcia, v nichž jsou zastoupeny i české firmy. Korejská firma v minulosti přislíbila, že české firmy se budou podílet přibližně na 60 procentech projektu.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Příprava výstavby zatím podle korejské firmy pokračuje podle plánu.
Chladicí věže budou patřit mezi nejvýraznější stavby a klíčové části elektrárny. Jejich úkolem je odvádět přebytečné teplo vznikající při výrobě elektřiny. Korejská společnost pro Dukovany počítá s využitím hybridních chladicích věží, které používají kombinaci suchého a mokrého chlazení, což má výrazně snížit odběr surové vody.
Podle generálního ředitele investora projektu státní společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Petra Závodského tento systém snižuje objem odebrané vody pro chlazení oproti klasickým věžím na zhruba polovinu.
Hybridní chlazení
„Zvolená technologie hybridního chlazení vyplynula z našich debat s EDU II a ze společného hledání řešení, které bude odpovídat technickým požadavkům projektu a současně zohlední tolik potřebné úspory vody. Lokalita tak bude mít i v případě nepříznivého klimatického vývoje zajištěný její dostatek pro původní i nové elektrárenské bloky,“ řekl viceprezident a projektový ředitel KHNP Harry Chang.
Do tendru se ve formě omezeného soutěžního řízení zapojí dva dodavatelé, konkrétně půjde o konsorcium MVM EGI - Metrostav a konsorcium JC Hamon - Hochtief.
KHNP plánuje v listopadu uspořádat informační setkání pro potenciální uchazeče, na němž se uchazeči budou seznámit s plánovaným technickým řešením chladicích věží, rozsahem zakázky a požadavky výběrového řízení. Smlouvu s vítězem tendru chce KHNP uzavřít v první polovině příštího roku.
KHNP nyní připravuje i další výběrová řízení na dodavatele některých částí nových bloků. Korejci v polovině září oznámili, že kvalifikační požadavky firmy na potenciální dodavatele pro výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech splnilo přes 60 firem z Česka. Firmy se tak budou moci přihlásit do připravovaných výběrových řízení.
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