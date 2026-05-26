KFC dočasně zavřelo všechny pobočky. Kvůli restartu kontroly hygieny

Fastfoodový řetězec KFC v úterý zavřel všechny své české pobočky. K otevření mělo dojít znovu po 11 hodině. Důvodem je přechod na nové digitální systémy po problémech s hygienou. Řetězec zavádí nový digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a hygieny. Informoval o tom server Czechcrunch a další média.
Informoval o tom server Czechcrunch a další média.
„Kolem našich restaurací vznikla diskuse, do které jsme měli vstoupit dříve a hlavně otevřeněji,“ cituje server iDnes.cz ředitelku KFC pro Česko Ivana Makalová Dlouhá.
Provozovatel restaurací KFC v České republice, společnost AmRest, ujišťuje, že jídlo v tomto řetězci rychlého občerstvení je nyní bezpečné. Reagoval tak na výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Inspekce loni při mimořádné kontrole všech restaurací KFC v Česku provedla 144 kontrol a ve třetině našla pochybení s rozdílnou mírou závažnosti. Ředitelka KFC pro ČR poukázala na to, že žádná z restaurací KFC nebyla uzavřena ani kvůli hygienickým důvodům ani kvůli bezpečnosti potravin.
„Jídlo ve všech restauracích KFC v České republice je bezpečné. Jen za uplynulý rok prošly naše restaurace více než 250 kontrolami ze strany dozorových orgánů a žádná restaurace KFC v Česku nebyla z hygienických ani potravinově-bezpečnostních důvodů uzavřena,“ uvedla již v únoru Makalová Dlouhá.
SZPI nicméně jednala na základě reportáží novináře Jana Tuny, který informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem v prodejnách řetězce. SZPI konala s vědomím, že obdobné praktiky byly předmětem pozornosti inspektorů v Dánsku, kteří loni v červnu zkontrolovali tamějších 11 poboček.
Mezi nové bezpečnostní pravidla fastfoodového řetězce například patří nasazení digitálních systémů, které řetězec využívá v 17 tisících pobočkách po celém světě. Vedoucí směny bude muset například dvakrát denně kontrolovat každou část kuchyně. Hlídat bude čistoty povrchů nebo také teploty při přípravě jídla.
Další novinkou je i automatizované označování kuřecího masa a dalších potravin. Digitální systém má generovat datové štítky, které doposud zaměstnanci museli vypisovat ručně.
Řetězec KFC uvedl, že od září minulého roku provedl přes 950 auditů napříč všemi pobočkami, které neodhalily žádné systémové nedostatky, které by vynutili trvalé uzavření jakékoliv z restaurací.
Z interních dat společnosti AmRest, jež loni na podzim získaly Hospodářské noviny, každopádně vyplynulo, že se tržby českého KFC v říjnu propadly meziročně o více než 37 procent. Z původně plánovaných 594 milionů korun utržil řetězec v tomto exponovaném měsíci jen 361 milionů. Počet transakcí meziročně spadl z 2,5 milionu na 1,6 milionu.
Mohlo by vás také zajímat: Vědci NASA připravili speciální výzkum, který zkoumal pohyb a reakci horních vrstev atmosféry.
Stačí minuta pohledu do mobilu. Unikátní technologie změří klíčové hodnoty jako krevní tlak nebo cukr bez kapky krve
České zdravotnictví se po letech stagnace probouzí k digitálnímu životu. Zatímco dříve jsme náskok v digitalizaci zaspali, dnes máme šanci přeskočit vývojové stupně a zavést řešení, která patří ke světové špičce. Jedním z nich je BioScan. Jak tato unikátní technologie funguje a proč umělá inteligence nikdy nenahradí lékaře, vysvětluje Jiří Pecina, zakladatel a CEO společnosti MEDDI hub.
ŽIVĚ Dohoda je stále možná, vyjednávání by mohlo trvat několik dní, uvedl Rubio
Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po amerických úderech ministr zahraničí USA Marco Rubio. Její vyjednání by podle něj mohlo trvat několik dní. V pondělí uvedl, že američtí a íránští vyjednavači mají „na stole docela solidní věc“. Dohoda údajně zahrnuje prodloužení příměří o 60 dní, znovuotevření Hormuzského průlivu a další jednání o íránském jaderném programu.
Pirelli poprvé vsadí na dva fotografy. Kalendář dokončí dcera zesnulého indického umělce
Slavný kalendář Pirelli čeká historická změna. Ročník 2027 poprvé vytvoří dva fotografové, Nor Sølve Sundsbø a indický dokumentarista Raghu Rai, jehož práci po smrti však dokončí dcera Avani Rai. Hlavním tématem bude Indie.
ŽIVĚ „Rusko bude dál útočit na Kyjev“. Zacharovová řekla proč
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová dnes uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Informovala o tom ruská státní tisková agentura TASS.
Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při sobotní pouti, pak ji uschovají
Zachráněná lebka sv. Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl v úterý pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl.