Kempy se chystají na koronavirovou sezónu, někde už mají na letní víkendy plno

Vládní opatření přijatá kvůli pandemii koronaviru způsobila středočeským kempům, které musely zůstat zavřené, komplikace. Přišly například o firemní nebo školní akce. Některé kempy ve středních Čechách již mají plně obsazené víkendové termíny na léto, ty pražské zatím hlásí prázdno a poptávku na bodu mrazu. Jinde bude navzdory pandemii nejspíš plno jako obvykle.

Autokemp Karlštejn na Berounsku měl původně otevírat počátkem dubna, znemožnila to ale pandemie koronaviru. Způsobilo to problémy, protože ubytování měly zarezervovány školy a podniky. Nový termín otevření je 25. května. "Zájem je velký, víkendy jsou obsazené až na výjimky do září, dny v týdnu jsou z 50 procent už taky zarezervované," řekl správce Vladimír Kabát.

Kemp nabízí hlavně ubytování v chatkách a místa pro karavany. Před dvěma lety investoval do nového sociálního zařízení, na letošní sezonu jsou připravené dvě nové čtyřlůžkové chaty. "Jsou už postavené, zkolaudované, jenom tam dáváme záclonky a povlečení," dodal Kabát.

Prostory v kempu byly kvůli koronavirové nákaze vydezinfikovány, průběžně se budou čistit kliky a podlahy. Například míče se budou půjčovat na recepci na zálohu, která se bude vracet jen v případě, že dotyčný po sobě míč sám vydezinfikuje.

Na novou sezonu se připravuje také autokemp Nová Rabyně na Slapech. Přístupná je zatím jen pláž, kde se prodává občerstvení z okénka turistům. Celý autokemp se bude otevírat také 25. května. Jaký bude zájem, zatím není jasné. "U nás je to jednoduché. Máme pouze stanový prostor a na to rezervace neděláme, takže kdo přijede, ten přijede," řekl správce areálu. V kempu je zatím vysoká tráva, sekat se bude vzhledem k jeho rozloze až těsně před otevřením, aby se sekání nemuselo zbytečně opakovat.

Na otevření se připravuje i provozovatel kempu Proboštská jezera u Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi u Prahy Jakub Studecký. Podle něj jsou ale mezi provozovateli zmatky, co vše a za jakých podmínek se může otevřít. "Trochu nás znepokojuje to, že je předběžně stanovené datum otevření venkovních kempů, ale není stanoveno datum otevření venkovních koupališť. My si přesně nejsme jisti tím, co a jak můžeme dělat," řekl Studecký. Jeho kemp je prý částečně vnímán právě jako venkovní koupaliště.

Chybí podle něj také informace o otevření sociálních zařízení nebo převlékáren, "O tom jsme zatím nezjistili nic," řekl Studecký. V kempu budou po jeho otevření fungovat stánky s občerstvením, pro návštěvníky bude mít kemp připravenou dezinfekci a jednorázové rukavice. "Dále máme vyznačené rozestupy pro případnou frontu zákazníků," uvedl Studecký.

Konečná návštěvnost během letošního roku bude podle něj podobná jako loni. "Myslím, že lidí budeme mít asi tak stejně jako vždy. Někteří raději nedorazí z důvodu strachu, ale na druhou stranu jiní, co by jeli za hranice, přijedou. Každopádně my jsme limitování velikostí areálu, která se vždy o víkendu v příznivém počasí naplní, takže to bude stejné," řekl Studecký.

Kvůli uzavřenému kempu přišel o řadu firemních akcí. "Aktuální stav se na naší sezoně podepsal tou nejvyšší daní, zrušil to primární, a to jsou konkrétně pro náš areál firemní akce, oslavy, srazy a tak podobně. Což jsou věci, co se plánují čtyři až šest měsíců předem. Takže již teď bychom za sebou měli třeba šest akcí po stovkách lidí," uvedl Studecký.

Moravskoslezské kempy očekávají v létě obdobnou obsazenost jako v předchozích letech. Nezaznamenaly zvýšený zájem českých turistů v souvislosti s komplikacemi při cestování do zahraničí kvůli koronavirové pandemii. Otevřít se za zpřísněných hygienických opatření chystají většinou od června.

Správkyně kempu v Budišově nad Budišovkou na Opavsku Marie Schrammová řekla, že do 8. června, kdy měl být původní vládou povolený termín otevření, kemp zrušil všechny rezervace a vrátil zálohy. Rezervací na červen má velmi málo.

Kempy ve Zlínském kraji budou v létě zřejmě plné. Zájem o ubytování v nich je srovnatelný s předchozími lety. Chatky v některých kempech v regionu jsou na letní sezonu už téměř vyprodané, zbývají poslední volné termíny. Ceny za ubytování se ve srovnání s loňskem výrazněji neměnily. Kvůli opatřením souvisejícím s šířením nemoci covid-19 počítají provozovatelé kempů se zvýšenou dezinfekcí, vyplývá z ankety. Kempy mohou otevřít 25. května.

Camping Rožnov v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, který běžně funguje v celoročním provozu, disponuje kapacitou 270 lůžek. "Luxusnější apartmány jsou na letní sezonu s výjimkou pár termínů obsazené. Co se týká dvoulůžkových, trojlůžkových a čtyřlůžkových chatiček, ty jsou obsazené tak z 50 procent. Oproti minulým letem lidé objednávají chatičky s větším předstihem, dříve často čekali až na léto. Očekáváme, že přes léto bude úplně plno," uvedl vedoucí recepce kempu Marcel Vašut.

Velký zájem o letní dovolené hlásí už nyní sportovní a relaxační areál X-Park Františkov na Šumpersku. Po dvouměsíční pauze zaviněné epidemií nového typu koronaviru postupně obnovuje provoz a připravuje se na letní sezonu. "Lidé si u nás na léto rezervovali zhruba 75 procent ubytovací kapacity. Tak vysokou letní obsazenost jsme v polovině května ještě nikdy neměli," řekla provozní X-Parku Františkov Petra Ševčíková.

Na Vysočině některé kempy otevřou 25. května, tedy hned, jak to umožní rozvolňování vládních opatření proti koronaviru, další kempy budou fungovat od června. Vzhledem k poptávce čekají správci kempů dobrou letní sezonu.

Některé jihočeské kempy mají na léto stovky rezervací. Větší zájem je o chatky s vlastní toaletou. V některých kempech evidují poptávku jen od Čechů a zaznamenali stoprocentní propad objednávek od zahraničních turistů.

V kempech a hotelích v Ústeckém kraji se letos zřejmě moc hostů neubytuje. Někteří lidé ruší své rezervace kvůli vyčerpané dovolené, jiná ubytovací zařízení jsou závislá na školách či hostech ze zahraničí. Podle provozovatelů, se ale ubytování zdražovat většinou nebude.

Video: Hodinové čekání na hranici s Německem