Kellner získá nákupem Novy nástroj, jak tlačit na politiky kvůli Číně, říká analytik

Zpráva o chystaném nákupu televize Nova skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera opět vzbudila otázky ohledně koncentrace ekonomické a mediální moci v jedněch rukou. Na dopady zvažované transakce na český mediální trh i na pravděpodobnou byznysovou motivaci PPF jsme se zeptali hlavního analytika Czech Fund Lukáše Kovandy.

Co by tato transakce podle vás znamenala pro český mediální trh?

Je to další krok vstříc "oligrachizaci médií". Miliardáři, "oligarchové", si v rámci tohoto trendu pořizují média, aby mohli snáze prosazovat své zájmy, ať politické, obchodní nebo jiné.

Nehledí primárně na hospodářský výsledek, jde jim o získání vlivu ve společnosti. Případnou ztrátu své mediální skupiny jsou ochotni kompenzovat ze zisky z jiných svých byznysových aktivit, neboť pořízené médium pro ně má primárně hodnotu vlivovou, a nikoli finanční.



Co od nákupu Novy podle vás Kellnerova PPF byznysově očekává?

Skupina PPF se v Česku dostává pod určitý nejen mediální, ale i politický tlak. Důvodem je zejména vyhrocení vztahů mezi Spojenými státy a Čínou v době obchodní války obou ekonomik.

PPF, jak známo, má silné zájmy v Číně, které by však mohly být ohroženy dalším vyhrocením obchodní války a možným razantnějším postojem české politické reprezentace, která se v jistém okamžiku v krajním případě může být nucena rozhodnout, zda dá přednost vojenskému spojenectví s USA v rámci NATO, nebo ekonomickému vztahu s Čínou.

Růst mediální moci PPF, který by se dostavil s akvizicí CME, by dal Kellnerovi do rukou silnou kartu, kterou může ve prospěch svého zájmu na politiky i veřejnost tlačit.

Jak hodnotíte pozici Novy na českém mediálním trhu a její samotnou pozici v rámci CME?

Nova je lídrem českého trhu a Česko je díky ní lídrem v rámci pelotonu televizních skupin zemí střední a východní Evropy z portfolia CME. Letošní provozní zisk českých aktivit CME předčí za období od ledna do konce září zisk jak z jejích aktivit rumunských, tak velmi výrazně také z aktivit slovenských, bulharských i slovinských.