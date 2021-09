Kellner obdržel vyznamenání in memoriam. Metnar ho ocenil za přínos v boji s covidem

Americký soud v pátek nařídil společnosti Apple, aby odstranila část omezení v jejím obchodě s aplikacemi App Store v rámci sporu mezi výrobcem iPhonů a vývojářem her Epic Games. Rozhodnutí ohrožuje jeden z největších příjmů Applu a mohlo by vývojářům aplikací ušetřit miliardy dolarů, upozornila agentura AP. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová však současně uvedla, že nezjistila, že by Apple měl monopol na dílčím trhu mobilních herních transakcí.

Firma Epic Games je známá především jako tvůrce populární videohry Fortnite, kterou hraje přibližně 400 milionů lidí po celém světě. Firma loni vybavila svoji hru platební bránou, a tím obešla poplatek, který za distribuci musela odvádět Applu. Apple poté okamžitě vyřadil hru ze své platformy App Store a Epic Games poté podal na Apple žalobu.

Podle zprávy soudu Apple nemůže vývojářům zakázat, aby ve svých aplikacích měli tlačítka nebo odkazy, které zákazníky nasměrují na jiné způsoby placení mimo vlastní systém nákupu v aplikacích Applu, který vývojářům účtuje provize ve výši až 30 procent. Apple také podle soudkyně nemůže vývojářům zakázat komunikaci se zákazníky prostřednictvím kontaktních údajů, které vývojáři získali při registraci zákazníků v rámci aplikace.