Kdo nezavře, zdraží. Hoteliéři řeší topení v zimě, Čechy to od dovolených neodradí

Hoteliéři kvůli rostoucím cenám energií vzhlíží s obavami k nadcházející zimní sezoně. Někteří kvůli úsporám provoz přes zimu raději zkrátí, ti ostatní se pak často nevyhnou navyšování ceníků. Některé hotely jsou navíc zastaralé a špatně zateplené, což v praxi znamená, že nejsou schopny topit efektivně a náklady jim tak rostou ještě výrazněji.

Po dvou náročných letech, kdy se ubytovací služby, podobně jako další odvětví služeb, potýkaly s dopady pandemie koronaviru, pro ně nyní nastalo další těžké období. Například paní Kateřina, která je majitelkou penzionu v jihočeské Třeboni, je ve svých plánech na zimu rezolutní. Na zimu totiž tentokrát plánuje zavřít.

"Kvůli navýšení záloh na plyn a elektřinu jsme se rozhodli omezit fungování v zimní sezoně, kdy v Třeboni není tolik turistů, aby se nám provoz penzionu vyplatil. Ukončíme tak letos provoz k začátku listopadu," vysvětluje pro Aktuálně.cz. V říjnu je podle ní hostů ještě dost díky výlovům rybníků a říjnovým svátkům. "Znovu otevřeme až v dubnu příštího roku," plánuje.

Náměstek hejtmana pro cestovní ruch v Jihočeském kraji František Talíř (KDU-ČSL) má zato, že letošní zima bude pro zdejší hoteliéry velmi náročná. "Cestovní ruch je sítí nejrůznějších služeb, od ubytování přes restaurace, muzea a památky až po sportovní areály. Když vypadne jedna část, poškodí to i ostatní. Náš kraj je jedním z nejnavštěvovanějších v republice a jen provozovatelů hromadných ubytovacích zařízení je u nás 1368," vypočítává.

Podle ředitele cestovního portálu Slevomat Ladislava Veselého provozovatelé ubytovacích služeb z nadcházejí sezony obavy skutečně mají. Situaci s drahými energiemi jim totiž mnohdy komplikuje fakt, že budovy jsou zastaralé, a vytápění je tudíž neefektivní. "Nemají možnost vytápět podle potřeby. Tedy že by vytopili podle počtu návštěvníků jen vybrané pokoje, patra nebo křídlo hotelu. Některé hotely se totiž musí vytápět celé," upozorňuje Veselý.

Podpořme cestovní ruch, radí ekonom

Problémy začínají mít hoteliéři i se smlouvami uzavřenými s dodavateli energií, které jim často končí s letošním rokem. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka jde až o 40 procent hotelů a restaurací.

Stárek přitom oceňuje, že vláda stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Domnívá se však, že je nutné neopomenout velkoodběratele a hotelové řetězce. Ty podle něj tvoří zhruba pětinu trhu a dosud se na ně žádná podpora v souvislosti s energiemi nevztahuje.

Také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) přiznává, že pomoc pro velké firmy zatím nemá jasné kontury. Zastropování cen, o kterém kabinet v září rozhodl, se ale má vztahovat na firmy do 250 pracovníků s ročním obratem do 50 milionů eur (asi 1,2 miliardy korun) připojené na hladinu nízkého napětí.

Ekonom České Spořitelny David Navrátil přitom upozornil, že cestovní ruch a služby obecně mají o polovinu nižší spotřebu energie než průmysl. "Česká ekonomika je energeticky velmi náročná, a to i ve srovnání s takovými průmyslovými zeměmi, jako je Německo. Cestovní ruch a služby obecně přitom spotřebovávají polovinu energie oproti průmyslu," říká Navrátil.

Podpora tohoto sektoru proto podle něj může být jednou z cest, jak se dostat ven z energetické krize.

Češi si zimní dovolenou neodpustí, doufají podnikatelé

Řadě hotelů, které na zimu úplně nezavřou, tak zatím nezbývá než zdražit. To je případ penzionu Cilich na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš, který na rozdíl od hoteliérů v Třeboni může v zimě aspoň spoléhat na lyžaře.

"Musíme zvednout ceny, protože s těmi stávajícími není možné penzion provozovat. Uvidíme, jak na to hosté zareagují," říká provozovatelka penzionu Marcela Přichystalová. "Většinou k nám jezdí stálí klienti, kteří se zdražováním tak nějak počítají," podotýká.

O kolik bude nutné ceník zvýšit, ale zatím neví. "Musíme to propočítat, aby to bylo únosné pro hosty, ale zároveň abychom to nakonec nedotovali my. Nějaké objednávky na zimní sezonu už máme, hlavně od stálých zákazníků, ale jak se celá situace vyvine, to zatím nikdo neví," dodává Přichystalová.

Stárek je však přesvědčený, že Češi se cestování ani přes růst cen nevzdají, byť na ně doléhá inflace a zdražování je patrné ve všech sférách. "Pokud by se ale ceny za ubytování zvýšily zásadně, tak to samozřejmě velké množství zákazníků odradí. Na druhou stranu je u nás zimní dovolená pořád levnější než třeba v sousedním Rakousku," míní šéf asociace.

Podotýká, že některé na první pohled negativní trendy mohou podnikatelé využít ve svůj prospěch. Třeba ty, že lidé sice vyrazí na dovolenou méně často, ale zato si pobyt o den či dva prodlouží.

Podle Veselého ze Slevomatu je zatím těžké předvídat, jak nakonec zimní sezona z pohledu návštěvnosti dopadne. Také on ale tipuje, že si Češi zimní dovolenou neodpustí, zejména po dvou letech přísných koronavirových opatření. "Poslední dvě zimy byla lyžařská sezona omezená nebo žádná, proto věříme, že ti, co zimní radovánky milují, i letos vyrazí," uzavírá.