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Ekonomika

Kdo má pod palcem dotace a čím jsou čeští zemědělci v Evropě unikátní? Zkuste si náš kvíz

red

Víte, zda mají krávy povinná drbátka nebo kolik peněz z rozpočtu EU míří na zemědělství? A tipli byste si, v čem jsou české farmy na první příčce v Evropě? A kdo uděluje a kontroluje dotace? Prověřte si v našem kvízu znalosti o společné zemědělské politice v EU.

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