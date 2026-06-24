Kdo má pod palcem dotace a čím jsou čeští zemědělci v Evropě unikátní? Zkuste si náš kvíz

Víte, zda mají krávy povinná drbátka nebo kolik peněz z rozpočtu EU míří na zemědělství? A tipli byste si, v čem jsou české farmy na první příčce v Evropě? A kdo uděluje a kontroluje dotace? Prověřte si v našem kvízu znalosti o společné zemědělské politice v EU.
Drama v Ostravě: Muž střelil manželku do zad. Policie ho našla mrtvého
Policie dnes na sídlišti v Ostravě-Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň pak obrátil proti sobě. Ženu střelil do zad, ta je v nemocnici. Její stav je vážný, aktuálně ale není v ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval. Našli jej později mrtvého s prostřelenou hlavou v sídlištním bytě
Francie hlásí první případ eboly, projevila se u lékaře po návratu z Konga
Francie hlásí první případ člověka nakaženého ebolou, kterou testy potvrdily u lékaře, jenž se vrátil z humanitární mise v Kongu. Pacient je v izolaci a úřady se snaží vyhledat jeho kontakty, uvedlo podle agentury Reuters ministerstvo zdravotnictví. V Kongu na ebolu pět týdnů od vyhlášení epidemie zemřelo přes 270 lidí.
Padne o víkendu v Česku rekord 40,4°C? Bookmakeři vypsali sázky
Česko čeká extrémně teplý víkend, v neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Nejvyšší teploty budou záviset i na vlhkosti vzduchu a proudění větru, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Babiš připustil, že vyšší slevy na jízdném možná příští rok nebudou
Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že slib slevy na jízdném 75 procent pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Když to nevyjde, bude se o to snažit pro rok další, řekl ve středu v rozhovoru pro server Blesk.cz. Potvrdil tak slova ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD), který rozhodnutí očekává při červencových jednáních o rozpočtu s ministerstvem financí.
„Okamura měl pravdu.“ Babiš se šéfa SPD zastal v kauze s plakátem k migraci
Předseda SPD Tomio Okamura měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) pravdu s plakátem zobrazujícím muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem, který hnutí použilo v kampani před krajskými a senátními volbami před dvěma lety.