Kde je máslo? Jdi rovně, zaboč vpravo a třetí regál dole, navede nakupující telefon

Novinka se nyní testuje v Nizozemsku, zda ji budou využívat i čeští zákazníci, ukáže až tříměsíční provoz.

Hoofddorp/Praha - Společnost Ahold Delhaize, která v Česku provozuje síť prodejen Albert, testuje v Nizozemsku novinku s názvem Find my product / Najdi svůj výrobek. Novinka ukazuje zákazníkům nejrychlejší cestu k vybranému produktu.

Aplikace funguje jako indoorová navigace. Zákazník do ní zadá název produktu a jeho chytrý telefon ho díky propojení telefonu s unikátními kódy zboží nasměruje okamžitě přímo k hledanému cíli. Svou cestu k požadovanému produktu navíc zákazník může sledovat prostřednictvím digitální mapy, která je součástí aplikace.

"Nikoho nebaví hledat položky z nákupního seznamu. Díky aplikaci se hledání stává minulostí. Stačí v ní zadat název a na displeji smartphonu se objeví nejkratší cesta k hledanému cíli. Pak už jde pouze sledovat šipku v digitální mapě, stejně jako při jízdě autem," popisuje novinku Steven de Kroes z oddělení vývoje obchodů Albert Heijn.

Aplikace zatím umí hledat jednotlivé položky a najít nejkratší cestu k nim. V budoucnu by měla dovolit zákazníkům zadat celý nákupní seznam a doporučit jim ideální cestu obchodem.

Pilotní provoz spustili Holanďané v srpnu. Za tři měsíce budou mít první výzkumy, které ukážou, jak moc se nová technologie mezi zákazníky ujala a co jí případně chybí. Výsledky výzkumu zároveň naznačí, zda je výhodné novinku rozšířit i do ostatních obchodů a zemí, kde řetězec působí.

"Kolegům v Holandsku přejeme úspěch a těšíme se na výsledky testovací fáze," uvedla mluvčí českých Albertů Barbora Vanko na otázku, kdy by mohla být nová technologie zavedena v Česku.

Ahold investuje do technologií pravidelně. Na začátku roku začala společnost v Nizozemsku testovat nový systém nakupování "Tap to go". Novinka umožňuje zákazníkům rychle a pohodlně nakoupit i zaplatit, aniž by museli projít pokladnou.

Česká odnož společnosti představila loni v hypermarketech nový pokladní systém, který kupujícím na obrazovce ukazuje velkým písmem jednotlivé položky nákupu i jejich celkový součet. Zákazník také vidí informace o probíhajících akcích v prodejně. Do konce letošního roku mají být tyto displeje nainstalovány ve všech prodejnách Albert.

Albert provozuje v Česku více než 300 obchodů a zaměstnává v nich 17 tisíc lidí. Do přestavby 70 prodejen investoval loni přes miliardu korun. Letos pokračuje stejným tempem - v plánu má zmodernizovat dalších sedm desítek obchodů a také pět hypermarketů ve velkých českých i moravských městech. Během letošního léta Albert představil nový koncept hypermarketu v Mladé Boleslavi, Teplicích a Olomouci.

Video: Robot Marty mezi regály