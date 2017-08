Katalogoví podvodníci útočí na firmy. Využívají známé značky a strach ze soudů

před 54 minutami

V posledních měsících přibývá podvodných společností, které se od podnikatelů snaží získat tisíce korun. Sázejí na podobnost s jiným katalogem firem nebo registrem patentových žádostí. Odborníci radí firmám nic neplatit. Většina podvodníků se podle nich na soud neobrátí, protože mají jen malé šance na úspěch.

Praha - Podnikatelé se musí mít na pozoru před podvodníky, kteří se od nich snaží získat tisíce korun za služby, o něž firmy nemají zájem.

Společnosti se pokoušejí využít podobnosti s jinou službou, kterou podnikatelé opravdu používají. Případů podvedených firem začíná v posledních měsících přibývat.

Jednou z nich je společnost Deco Stav. "Volala mi slovensky hovořící slečna, že jsme s nimi měli smlouvu o reklamě na Googlu a že jde o její prodloužení na další rok," říká Eva Fajtlová.

"Ve firmě jsem krátce, takže o tom nic nevím. Když se slečna nenechala odbýt, svolila jsem, aby mi případné smlouvy poslala e-mailem a já zjistím, jak se věci mají," dodává.

Se smlouvou však společnosti dorazila také faktura na téměř osm tisíc korun, z níž Fajtlová zjistila, že se nejedná o Google, ale o společnost Online sbírka firem. Peníze odmítla i přes opakované výzvy zaplatit.

Podle odborníků se Deco Stav zachoval správně. David Ondrejkovič, bývalý šéf sdružení Společná obrana, které do loňska chránilo podnikatele před podvodnými obchodními praktikami, tvrdí, že se jedná o typický případ katalogového podvodu.

Tak se označuje klamavá obchodní praktika, při níž se podvodná firma snaží obohatit díky tomu, že podnikatele záměrně uvede v omyl.

"Tyto podvody jsou založené na vyvolání strachu, který je prakticky jejich jedinou zbraní. Z hlediska práva nemají moc možností, jak proti svým obětem uspět," říká Ondrejkovič.

Podnikatelům radí, aby společnosti žádné peníze neposílali a jakékoliv kontakty z jejich strany ignorovali − s výjimkou předvolání k soudu. To však podle něj není příliš pravděpodobné, protože podvodníci vědí, že nemají velkou šanci u soudu uspět.

Podobný trik používá i společnost ES firmy, jež využívá podobnosti s katalogem známým jako sFirmy, což je stránka Firmy.cz umístěná na Seznamu. Podnikatelům nabízí prodloužení inzerce, teprve z faktury podnikatelé zjistí, že smlouvu uzavřeli s jinou společností, než si původně mysleli.

"Fakturu jsme nakonec zaplatili. Psali nám do e-mailu, že pokud to neuděláme, předají nás dále k vymáhání, to jsme bohužel nechtěli riskovat," uvádí Gabriela Talpová ze společnosti Petako.

Ani jedna z podvodných společností na svých stránkách telefonický kontakt neuvádí a na dotaz odeslaný na e-mailovou adresu, neodpovídají.

Před podvodníky se musí mít na pozoru také žadatelé o patent. Úřad průmyslového vlastnictví varuje před řadou společností, které si z patentových poplatků udělaly výnosný byznys.

Tyto firmy sledují databáze, kde jsou žádosti uvedené. Uchazeče pak obešlou fakturami a čekají, kdo z nich zaplatí. Sázejí přitom na to, že si lidé budou myslet, že se jedná o oficiální patentový úřad. Ve skutečnosti se však dostanou do bezcenné databáze.

Podvodníci navíc za registraci požadují desítky tisíc korun, což je podstatně více než Úřad průmyslového vlastnictví. Poplatek za ochrannou známku na 10 let pro Česko stojí pět tisíc korun. Vladimír Kloz z patentového úřadu podvedeným žadatelům radí, aby na podvodné společnosti podali trestní oznámení.