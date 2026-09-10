Kartel taxikářů na pražském letišti je potvrzený. Firmy dostaly pokuty

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna definitivně potvrdil, že se firmy Taxi Praha a Fix dopustily kartelové dohody v případě zakázky na zprostředkování taxislužby na Letišti Václava Havla v Praze.
Pokutu pro Fix snížil o 2,3 milionu korun na 7,82 milionu kvůli využití narovnání, pokutu pro Taxi Praha potvrdil ve výši 950 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné a firmy musí pokutu zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
"Firmy v letech 2019 až 2021 uzavřely zakázanou dohodu, když koordinovaly své obchodní aktivity související s poskytováním a zprostředkováním taxislužby z a na Letiště Václava Havla. Obě společnosti sjednotily nabídku svých služeb, koordinovaly ceny vůči cestujícím a řidičům a vyměňovaly si citlivé obchodní informace," uvedl úřad.
Vzájemná spolupráce šla podle ÚOHS tak daleko, že Fix a Taxi Praha sjednotily svou vizuální prezentaci na webu, ale i v označení automobilů a v mobilní aplikaci. Jejich cílem bylo odstranit mezi sebou konkurenci ve vztahu k cestujícím i řidičům.
Obě společnosti provozovaly taxislužby na Letišti Václava Havla od roku 2017 na základě výběrového řízení. Smlouvu s nimi letiště uzavřelo nejprve do roku 2021, poté ji o dva roky prodloužilo. Cílem výběru bylo vytvořit konkurenční prostředí a dosáhnout lepších cen pro cestující. Obě taxislužby ale svým postupem tento záměr podle úřadu zhatily.
Oficiální taxislužbu na Letišti Václava Havla zajišťuje od září 2023 společnost Uber, která má podepsaný kontrakt na pět let, připomněla mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková. Služba Uber Airport podle ní přinesla transparentní a spolehlivou taxislužbu s pevnou cenou a předvídatelnou dobou jízdy.
"Za celou dobu provozu služby Uber Airport jsme nezaznamenali jedinou stížnost na předraženou jízdu, což potvrzuje vysokou úroveň transparentnosti a důvěry cestujících," uvedla mluvčí na dotaz.
Antimonopolní úřad i jeho předseda se případem zabýval podruhé. První rozhodnutí ÚOHS Mlsna zrušil v prosinci 2024 a vrátil ho nižší instanci k lepšímu odůvodnění. Nyní na základě rozkladu snížil pokutu pro Fix, protože její výše nezohledňovala využití procedury narovnání. Zbytek rozhodnutí potvrdil. Firmy tak musí pokuty zaplatit.
Mohlo by vás také zajímat: Nesnesitelná skromnost. Luxusní letadlo „Merkelové“ je na prodej
ŽIVĚ Ukrajina zasáhla rafinerii na Sibiři a přístav u Kaspiku, uvedl Zelenskyj
Ukrajinské síly zasáhly ruskou rafinerii v Jamaloněneckém autonomním okruhu na severu západní Sibiře a námořní přístav v Dagestánu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti. Terčem ukrajinského útoku v Dagestánu na severním Kavkaze se stala Machačkala, strategicky důležitý ruský přístav u Kaspického moře, okomentoval prezidentovo vyjádření server RBK-Ukrajina.
V Havaně zavřeli zoologickou zahradu kvůli nedostatku elektřiny a vody
V kubánské metropoli uzavřeli zoologickou zahradu, největší v zemi, kvůli nedostatku elektřiny a vody pro její provoz. Informovalo o tom ve čtvrtek několik kubánských zpravodajských serverů. Zoologická zahrada v Havaně neuvedla datum, kdy by měla být znovu otevřena, a není jasné, co se stane s jejími asi 1500 zvířaty.
Terorizovaly Ukrajinu, teď skončily v plamenech. Ukrajincům se podařil tajný úder
Je to další rána ruskému námořnictvu v Černé moři. V noci na 9. září zasáhli Ukrajinci ruskou fregatu Admirál Essen a raketovou korvetu třídy Bujan-M v Novorossijsku. Admirál Essen je moderní fregata, spuštěná na moře v roce 2014. Obě tyto moderní válečné lodě slouží k odpalování střel Kalibr, kterými Rusové terorizují ukrajinská města.
ŽIVĚ Slavia - Lens. Sešívaní začínají Ligu mistrů doma, se solidní šancí zlomit prokletí
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Racingem Lens.
Macron vyzval k evropským pilotovaným letům do vesmíru do deseti let
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek na závěr dvoudenního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži vyzval k uskutečnění evropského pilotovaného letu do kosmu do deseti let. Informovala o tom agentura AFP. Evropa nemá k dispozici vlastní kosmické lodě pro lety posádek do vesmíru, v dopravě kosmonautů proto spoléhá na americké služby.