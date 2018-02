před 2 hodinami

Pilulka, která nahlásí, že ji pacient spolkl. Vysavač, který šmíruje byt. Nebo podmínka nechat si prolustrovat mobil, pokud chcete půjčku od banky. To jsou jedni z kandidátů na Cenu Velkého bratra pro firmy, lidi či úřady za aktivity, kterými se snaží proniknout do soukromí lidí a využít informace z jejich života k vlastním účelům. Víme, kdo se probojoval do užšího výběru.

autor: Iva Špačková | před 2 hodinami

