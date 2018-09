O lidech, lídrech a technologiích

V dnešním propojeném a mobilním světě se nová konkurence může objevit kdykoliv a kdekoliv. Nestačí sledovat tradiční rivaly a přímé konkurenty. Geniální nápad, který otřese celým odvětvím, možná právě vzniká v hubu za rohem...

S trochou nadsázky si dovolím tvrdit, že dřívější až hamletovské dilema "být, či nebýt v cloudu" se transformovalo na "být v cloudu, či nebýt". Šéfům firem nyní mnohem více leží na srdci otázka, jak pomocí moderních technologií změnit způsob, jímž lidé pracují, spolupracují, tvoří a inovují. Jak dosáhnout "kulturní disrupce zevnitř" dříve, než naším byznysem otřese někdo zvenčí.

Možná vás to překvapí, ale jen 17 procent zaměstnanců v Česku má pocit, že jsou v práci opravdu inovativní a přinášejí firmě strategickou hodnotu. Jen osm procent se cítí být vysoce výkonnými. To jsou výsledky rozsáhlého průzkumu, který nedávno provedl Microsoft mezi 20 tisíci pracovníky v 21 evropských zemích. V Evropě je tato výchozí situace jen o malinko lepší.

Rudolf Urbánek generální ředitel Microsoft ČR a SR Do Microsoftu nastoupil 1. března 2018 po 16 letech ve firmách T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. V poslední době zodpovídal jako výkonný ředitel oblasti podnikových zákazníků pro český a slovenský trh za veškerou obchodní strategii. Měl na starosti vedení přímých i nepřímých prodejních kanálů, marketing, vývoj nových produktů, zákaznické služby či ICT dodávky. Vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a jeho vášní je cestování a sport, zejména lyžování.

To, že bez výkonných, inovativních a angažovaných zaměstnanců není možné uspět, je celkem jasné. Co ale tyto faktory ovlivňuje, jakou roli v tom hrají technologie a jak to změnit?

Náš závěr je jednoznačný. Technologie jsou nezbytné, ale nestačí. Předpokladem pro to, aby technologie opravdu "nakoply" váš byznys, je schopnost vedení vytvořit v organizaci digitální kulturu. Zjednodušeně řečeno - mezi tím "technologie mít" a "efektivně je používat" je rozdíl, který rozhodne o vaší budoucnosti. Platí to pro jednotlivce (někdy se v této souvislosti mluví o "digitální inteligenci"), na úrovni podniků, ale i pro celé země.

Fakta jsou v tomto ohledu velmi přesvědčivá napříč Evropou. Podniky s digitální kulturou mají dvakrát více výkonných zaměstnanců, třikrát více inovativních pracovníků a pětkrát více lidí, kteří firmě přinášejí strategickou hodnotu. Podniky, které pouze zavedou technologie, ale podcení změnu firemního prostředí a nevedou své zaměstnance k novému způsobu práce, v lepším případě nezaznamenají žádnou výraznou změnu.

Pro úplný obrázek dodávám, že organizace, které se novým technologiím "preventivně vyhýbají", vykazují ve všech sledovaných oblastech horší výsledky než progresivní firmy.

Chytřeji, nikoliv více

Když je technologie podpořena správnou kulturou, lidé mohou dosahovat lepších výsledků tím, že pracují chytřeji, nikoliv více. Dokážou se lépe soustředit, více spolupracují a práce je víc baví. Lidé dnes pracují ve dvojnásobném počtu týmů (včetně těch virtuálních) než před pěti lety a až 80 procent pracovního času tráví interakcí s ostatními (schůzky, e-maily, telefony…).

Na dnešním pracovišti se běžně potkává pět generací s odlišnými pracovními návyky a očekáváními. Pro stále více lidí je zásadní to, jestli se firma zajímá o jejich názor a dá jim prostor něco ovlivnit či změnit. Je velkou výzvou pro každého lídra, jak v tomto velmi různorodém a proměnlivém prostředí nastolit jasný směr, inspirovat i vést vlastním příkladem a vytvořit prostor, v němž každý zaměstnanec může svým unikátním způsobem přispět k úspěchu firmy a cítit se naplněn.

Zdá se to možná paradoxní, ale čím více pracujeme mimo kancelář, tím důležitější je pracovní prostředí. Jak ve smyslu kultury, tak ve smyslu charakteru kanceláře. V posledních několika letech zásadně vzrostl význam spolupráce a sdílení. Inovace se dějí tam, kde data a nápady nerušeně plynou mezi odděleními, hierarchiemi a funkcemi. Pokud každý den sedíte u stejného stolu a potkáváte stejné lidi, tak budete mít pořád stejné nápady. I proto v Microsoftu vnímáme kancelář jako strategický nástroj kulturní změny.

Technologie jsou úžasný nástroj, katalyzátor převratných inovací a nezbytný předpoklad dalšího rozvoje. O úspěchu v digitálním světě ale rozhodne to, jestli díky nim umožníte svým zaměstnancům více se zapojit, být kreativnější a ovlivňovat dění kolem nich. Klíčem k budoucnosti je proto silná digitální kultura, sdílená představa, k čemu nám mají technologie sloužit, zažité postupy a návyky, jak konkrétní nástroje používat, abychom pracovali chytřeji, ne více, a především silný příklad shora. Úspěšná digitální transformace je zkrátka o lidech a lídrech.

