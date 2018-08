Místo vstupních kartiček skenování krevního řečiště

Jaké technologie vytvářejí moderní kancelářskou budovu? Jak má vypadat sídlo firmy, jejíž zaměstnanci často fungují mimo uzavřené pracoviště a která svým provozem nenarušuje okolí?

Naši zaměstnanci stráví skoro polovinu pracovní doby mimo svou kancelář. Někteří jsou neustále v pohybu, na schůzkách s kolegy nebo s klienty. Předpokládám, že za 20 let strávíme prací na jednom místě ještě méně času než dnes. Dáváme lidem svobodu pracovat tam, kde se mohou nejlépe soustředit. V čase, který jim vyhovuje. S klasickým kancelářským místem si už v současnosti nevystačíme.

Přesto stále hodně lidí považuje vlastní stůl ve firmě za důležitý předpoklad pro svou práci. Zároveň rozvíjíme takové technologie, které jim umožní pracovat z domova, na cestách nebo kdekoli jinde a mít přitom k dispozici vše, co mají na dosah ruky v kanceláři.

Jak budou postupně moderní technologie přebírat rutinní administrativní činnosti, získají naši lidé více času, který mohou věnovat kreativním a sofistikovanějším věcem nebo péči o klienty. Kanceláře tomuto trendu přizpůsobujeme. Potřebujeme zaměstnancům nabídnout nejen místo pro samostatnou práci, ale i týmové porady, telefonické hovory či setkávání se s klienty nebo našimi obchodními partnery. Ke zpestření jsou k dispozici i netradiční zasedací místnosti, které jsme nechali navrhnout samotnými zaměstnanci.

Technologické dění banky se soustřeďuje v ČSOB Surfstudiu, inspirativním prostoru a inkubátoru nápadů v centrále v Radlicích, kam může přijít kdokoliv ze zaměstnanců a sdílet své nadšení pro inovace. K vidění je to nejlepší z nejmodernějších technologií, například ukázky chytré domácnosti nebo interaktivní tabule. Pořádáme zde inspirativní akce, konference i workshopy.

Budovy musí být flexibilní, aby nezastaraly

Jak budou zaměstnanci stále více objevovat výhody flexibilní práce, budeme průběžně měnit i naše prostory. Už nyní budujeme nová sídla společností ze skupiny ČSOB tak, aby obstála i budoucím nárokům. Postavit budovu, kterou budeme muset za 20 let opustit, neboť už nám nebude vyhovovat, nedává smysl. I budovy proto musí být flexibilní, abychom je mohli snadno přizpůsobit našim nárokům, které nyní ještě přesně neznáme.

Marcela Suchánková členka představenstva ČSOB Jako členka představenstva Skupiny ČSOB je zodpovědná mimo jiné za oblast HR. Má tak na starosti jedno z nejdůležitějších aktiv - její zaměstnance a jejich rozvoj. Čelí přitom hned několika výzvám. Prostředí, ve kterém banky fungují, se dynamicky mění stejně jako očekávání a nároky klientů. Na digitalizovaný trh vstupují nové značky, k dispozici jsou nové technologie. Z banky se stává IT společnost, která musí na měnící se prostředí reagovat, aby v konkurenci obstála.

Před více než deseti lety jsme v pražských Radlicích postavili nové sídlo ČSOB. Vsadili jsme na poslední technologie, které zajišťují příjemné klima v budově a zároveň jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu vznikla jedna z nejmodernějších staveb světa a na tom nic nezměnila ani uplynulá dekáda. A přestože mají nyní naši zaměstnanci jiné požadavky, než když jsme stavbu plánovali, nemusíme se pouštět do žádných rozsáhlých rekonstrukcí nebo si hledat nové zázemí. Vnitřní architektura radlického sídla ČSOB je natolik flexibilní, že jej můžeme pomocí nenáročně úpravy interiérů opět posunout na špičku.

V Radlicích nyní stavíme druhé, jižní sídlo ČSOB. Díky tomu poskytneme výhody moderní kanceláře i dalším našim kolegům, kteří dosud sídlili v jiných budovách po Praze. Opět se držíme osvědčeného receptu a využíváme nejmodernější technologie.

Do budovy se zaměstnanci dostanou bez vstupních kartiček díky skenování krevního řečiště, teplotu na pracovišti či úroveň ventilace si nastaví v pohodlí ze svého počítače a nikam nemusí ani kvůli rezervaci místa v zasedačce. Ty jsou mimochodem pro naše lidi, jak už jsem zmínila, docela důležité. Za 20 let už to možná platit nebude, ale náš radlický ČSOB Kampus bude na jakékoli změny připravený.

