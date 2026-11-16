Kanadský premiér pohrozil Trumpovi. Obrátí se na čínské automobilky, pokud selžou jednání s USA

Kanada by mohla spolupracovat s čínskými automobilkami, pokud obchodní rozhovory s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem neumožní zachování integrovaného severoamerického automobilového průmyslu. V pondělí to uvedl podle agentury AP kanadský premiér Mark Carney během návštěvy Kambodže.
Podle Carneyho je nezbytné, aby jakákoliv obchodní dohoda s Washingtonem zajišťovala životaschopnost automobilového průmyslu v Kanadě.
„Máme nejlepší automobilové pracovníky na světě a chceme, aby byli plně využiti v rámci integrovaného severoamerického trhu," řekl kanadský premiér.
„Tento trh se kvůli obchodním krokům USA stává méně integrovaným,“ podotkl následně Carney.
Automobilky General Motors, Ford a Stellantis, označované jako detroitská trojka, provozují továrny ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Součástky tak před dokončením nového vozu v mnoha případech několikrát překročí hranice těchto zemí.
Trump se prostřednictvím své celní politiky snaží automobilky přimět k přesunu výroby do USA. Jeho cla tvrdě zasáhla kanadský automobilový sektor a mohla by zvrátit integraci automobilového průmyslu v Severní Americe, napsala AP.
Carney v pondělí sdělil, že jeho prioritou zůstávají obchodní rozhovory s USA. Doplnil nicméně, že Kanada by na základě jejich výsledku mohla pro svůj automobilový průmysl zvolit alternativní možnosti, které by mohly zahrnovat automobilky z Evropy, Japonska nebo Číny.
Případná spolupráce s čínskými automobilkami by podle něj musela zahrnovat rozsáhlé výrobní aktivity v Kanadě a neomezovat se pouze na montáž automobilů z dovezených součástek.
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