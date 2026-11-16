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Ekonomika

Kanadský premiér pohrozil Trumpovi. Obrátí se na čínské automobilky, pokud selžou jednání s USA

ČTK
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Kanada by mohla spolupracovat s čínskými automobilkami, pokud obchodní rozhovory s prezidentem Spojených států Donaldem Trumpem neumožní zachování integrovaného severoamerického automobilového průmyslu. V pondělí to uvedl podle agentury AP kanadský premiér Mark Carney během návštěvy Kambodže.

„Tento trh se kvůli obchodním krokům USA stává méně integrovaným,“ poznamenal kanadský premiér Mark Carney.
„Tento trh se kvůli obchodním krokům USA stává méně integrovaným,“ poznamenal kanadský premiér Mark Carney.Foto: REUTERS – Hollie Adams
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Podle Carneyho je nezbytné, aby jakákoliv obchodní dohoda s Washingtonem zajišťovala životaschopnost automobilového průmyslu v Kanadě.

„Máme nejlepší automobilové pracovníky na světě a chceme, aby byli plně využiti v rámci integrovaného severoamerického trhu," řekl kanadský premiér.

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„Tento trh se kvůli obchodním krokům USA stává méně integrovaným,“ podotkl následně Carney.

Automobilky General Motors, Ford a Stellantis, označované jako detroitská trojka, provozují továrny ve Spojených státech, Kanadě i Mexiku. Součástky tak před dokončením nového vozu v mnoha případech několikrát překročí hranice těchto zemí.

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Trump se prostřednictvím své celní politiky snaží automobilky přimět k přesunu výroby do USA. Jeho cla tvrdě zasáhla kanadský automobilový sektor a mohla by zvrátit integraci automobilového průmyslu v Severní Americe, napsala AP.

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Carney v pondělí sdělil, že jeho prioritou zůstávají obchodní rozhovory s USA. Doplnil nicméně, že Kanada by na základě jejich výsledku mohla pro svůj automobilový průmysl zvolit alternativní možnosti, které by mohly zahrnovat automobilky z Evropy, Japonska nebo Číny.

Případná spolupráce s čínskými automobilkami by podle něj musela zahrnovat rozsáhlé výrobní aktivity v Kanadě a neomezovat se pouze na montáž automobilů z dovezených součástek.

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