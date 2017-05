Kamiony mají jezdit jako trolejbusy. Nad dálnicemi postavíme elektrické vedení, plánují Němci

před 19 minutami

V provozu by se takový způsob jízdy měl v Německu začít testovat už příští rok. Cílem je výrazně snížit škodlivé emise.

Berlín - Kamiony mají v Německu v budoucnu jezdit podobně jako trolejbusy, tedy přímo napojené na elektrické vedení. Možnost takové jízdy by měly mít až na 3000 kilometrech německých dálnic, říká německá ministryně životního prostředí Barbara Hendricksová (SPD).

Podle níž to povede k výraznému snížení škodlivých emisí. V provozu by se takový způsob jízdy měl v Německu začít testovat už příští rok.

"Je to bohužel tak, že dopravní sektor je jediným, který od roku 1990 nepřispěl ke snížení emisí CO2, ale naopak se v něm o něco zvýšily. Tím se tento sektor liší od všech ostatních, ať už to je průmysl nebo zemědělství nebo další. Všechny se od roku 1990 zlepšily," nechala se nedávno slyšet Hendricksová.

Jednou z cest, jak to změnit, mohou podle ní být dálnice vybavené elektrickým vedením. "Byla jsem nejprve skeptická. Přece není možné všechny dálnice v Německu vybavit elektrickým vedením. Kolik to bude stát?," pochybovala z počátku o projektu, který ji ale postupně přesvědčil.

Možnosti takzvaných elektrických dálnic se v Německu testují už několik let. Na bývalém vojenském letišti Groß Dölln, které leží asi 60 kilometrů severně od Berlína, vystavěla firma Siemens zhruba kilometrový úsek, po němž jezdí kamiony, které čerpají energii z elektrického vedení.

Připojují se k němu pomocí dvojice trolejí, které mohou během několika sekund vytáhnout z nástavby nad kabinou řidiče. K elektrickému vedení se mohou připojit i za jízdy, a to až do rychlosti 90 kilometrů v hodině. Stejně tak se z něj dá odpojit, čehož je možné využít třeba při předjíždění, při němž kamion využívá energii z hybridního motoru.

Výhodou elektrického vedení je mimo jiné to, že ve spojení se zvláštními senzory umožňuje kamionům držet jízdný pruh. Možná je také výměna energie skrze elektrické vedení mezi kamionem, který zrovna brzdí, a takovým, který právě zrychluje.

Za hlavní výhodu ale Hendricksová považuje dvojnásobnou efektivitu elektrického vedení ve srovnání se spalovacími motory, která vede k poloviční spotřebě energie a nižšímu znečištění ovzduší. Nákladní auta s hmotností nad 3,5 tuny jsou přitom dnes v Německu zodpovědná za zhruba 26 procent emisí z dopravy.

Celý systém by měl být ještě výrazně efektivnější, jakmile budou běžně k dispozici velkokapacitní baterie, které kamiony budou dobíjet během napojení na elektrické vedení. Jakmile se z něj odpojí, budou po zbytek cesty čerpat energii právě z baterie.

Hendricksová je přesvědčena, že taková budoucnost Německo čeká zhruba do 15 let. Do té doby by ráda elektrickým vedením vybavila několik tisíc kilometrů německých dálnic. Vedení podle ní nebude nutné budovat všude, ale zejména v úsecích s vysokou dopravní zátěží - například v okolí letišť nebo přístavů.

"Můžeme vycházet z toho, že vybavení jednoho kilometru dálnice v jednom směru elektrickým vedením stojí zhruba milion eur (26,8 milionu korun)," podotýká. Vybavit plánované 3000 kilometry dálnic v obou směrech by tedy přišlo na zhruba šest miliard eur (161 miliard korun). Německo přitom počítá s tím, že do dopravní infrastruktury do roku 2030 investuje celkem na 270 miliard eur.

První dva dálniční úseky mají být elektrickým vedením vybaveny už během příštího roku. Části dálnic v okolí Darmstadtu v Hesensku a Lübecku ve Šlesvicku-Holštýnsku chce ministerstvo testovat ve spolupráci se čtveřici speditérských společností.