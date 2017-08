Kam se psem, když nejste doma? Firma zkouší hotel i s autobusem

před 1 hodinou

Psí autobus je dodávka, do které se vejde pět zvířat. Psi se převážejí v cestovních přepravkách. | Foto: Milan Bureš

Největší síť s chovatelskými potřebami v Česku rozšířila svůj byznys o hlídání psů. U Prahy nabízí psí hotel a školku a zvířata do ní nově sváží. Cena služby se počítá ve stokorunách na den.

Praha - Když loni otevřela největší síť s chovatelskými potřebami v Česku psí školku a hotel na okraji Prahy, často se setkávala s dotazy zákazníků, zda může psa vyzvednout přímo u něj doma.

Cesta z centra města do Horních Počernic trvá přibližně půl hodiny a v dopravních špičkách se ještě prodlužuje. Proto se Pet Center rozhodlo vyzkoušet psí školní autobus, který zvíře vyzvedne u majitele a doveze mu ho zpět v požadovaný čas. Testovací provoz se podle šéfa firmy Dalimila Čecha osvědčil a Pet Center tak spouští službu oficiálně.

"Psí autobus funguje tak, že klient řekne, kdy jde do práce, my přijedeme na danou adresu a po srdceryvném loučení nám pejska předá. Pak se domluvíme, kdy a kam ho máme přivézt," vysvětluje fungování služby Čech.

Psí autobus je zatím jedna dodávka, do které se vleze pět zvířat. Psi se převážejí v cestovních přepravkách podle jejich velikosti, což se personál dozví při rezervaci místa v autobusu. "Klece jsou polstrované, dají se zamknout a mají další bezpečnostní prvky," říká Čech. Firma autobusem vozí jednoho až dva psy denně, používá jej i k přepravě psů do hotelu.

Služba odvozu psů a dalších zvířat se v oblasti péče o domácí zvířata stává standardem. Podobné taxíky nabízejí i další psí a zvířecí hotely a školky v Česku. Jejich cena se odvíjí buď od kilometru, nebo se pohybuje mezi 200 až 400 korunami za obě jízdy tam a zpět.

Podobné částky se platí i za celodenní pobyt v psí školce. Hotely ale mají i krátkodobé hlídání na několik hodin, které stojí kolem 150 korun. Mimo to pak fungují weby, které nabízejí pohlídání psů na pár hodin či venčení. Jejich ceny se pohybují podle jednotlivých hlídačů až do 600 korun za den.

Velcí psi mají vlastní domky

Novinkou v psím hotelu, který řetězec provozuje rok, je ubytování pro velká plemena. Dosud do hotelu mohli malí a středně velcí psi. "Malá plemena jsou trend. Výrobci krmiv se zaměřují na malá plemena, počet nakoupených štěňat i všechny statistiky to dokazují. Ale ukázalo se, že zákazníci chtějí ubytovat třeba irského vlkodava a na to jsme neměli dostatek prostoru," popisuje šéf firmy Čech. Firma tak na zahradě, která k hotelu patří, postavila deset domků, ve kterých mají psi dvě místnosti.

Hotel a školku v Horních Počernicích Čech bere jako pilotní službu. Firma si tam zkouší, co vše zákazníci chtějí. Kromě hlídání a ubytování nabízí i psí salón, cvičiště a veterinární kliniku. Pokud se letos poptávka ustálí, hotel s dalšími službami by v příštím roce mohl vyrůst na dalším místě v Praze a v Brně.

V hotelu nyní bydlí asi 16 psů za noc, kapacita ubytování je ale ještě jednou tak velká. Více než polovina ubytovaných zvířat jsou malá plemena. Podle Čecha se mnoho návštěv opakuje. "V období prázdnin bylo letos v hotelu ubytováno 83 procent psů, kteří již dříve hotel či školku navštívili," uvádí. Zatím ale tržby pražského hotelu nejsou na celkovému obratu vidět.

Miliardový milník

Ten loni poprvé v historii firmy přesáhl miliardu korun. Zatím většinu síť utrží v Česku, loni to bylo 857 milionů korun, o 12,7 procenta více než v předchozím roce. Firma zároveň působí i na Slovensku. V tuzemsku se na obratu, kromě prodejen, podílí i e-shop a velkoobchod.

"Internetový obchod jsme spustili před třemi lety, což bylo na trhu poměrně pozdě. Ale pozici jedničky doháníme i tam," míní Čech s tím, že se tržby e-shopu zvyšují i díky všeobecné chuti Čechů utrácet on-line.

Na webu Pet Center prodává nejvíce krmivo. To stále tvoří polovinu prodejů i v kamenných obchodech. Podle Čecha se ale v poslední době mění skladba prodaných granulí. "Zákazníci kupují více kvalitní krmení, aby psovi dopřáli to nejlepší," říká.

Před šesti lety tvořila krmiva velkých koncernů, jako Mars, Procter & Gamble nebo Nestlé asi čtvrtinu veškerých prodaných granulí v obchodech Pet Center. Letos je to asi 18 procent. "Zákazníci chtějí krmivo bez obilovin, které je lépe stravitelné a pes tak toho sežere méně," myslí si Čech a dodává, že zhruba každý pátý pytel prodaných granulí je superprémiové krmivo.

Velké peníze firma v posledním roce investuje do přestavby loni koupené sítě chovatelských potřeb Lucky Pet a starších prodejen. V současnosti má Pet Center asi 150 obchodů, přestavba jednoho z nich může vyjít až na 2,5 milionu korun. Nové prodejny jsou digitální, firma do nich zavádí obrazovky, které mají zákazníky přilákat dovnitř nebo jim pomoci s výběrem zvířete či krmiva, pokud se nechtějí bavit s prodavačem. Letos by síť měla otevřít ještě pět dalších obchodů.

V roce 2014 společnost změnila vlastníka. Od skupiny Penta ji asi za 150 milionů korun koupil fond MVM Invest, za kterým stojí její bývalí manažeři. Sázejí na to, že byznys s domácími mazlíčky nezná krize.