Ekonomika

Kam mizí turisté? Překvapivé paradoxy evropského cestovního ruchu

Martin Petříček, týdeník Ekonom Martin Petříček, týdeník Ekonom
před 1 hodinou
Evropa se po pandemii řadila mezi vítěze v oblasti cestovního ruchu. Po období uzavřených hranic přišla silná poptávka a obnovená touha znovu cestovat. Letošní léto však naznačilo změnu trendu. Přestože celkový počet návštěvníků kontinentu mírně vzrostl, pod povrchem došlo k výraznému přeskupení turistických proudů.
Barcelona se v červnu 2025 stala symbolem boje proti "overtourismu". Ilustrační foto
Barcelona se v červnu 2025 stala symbolem boje proti "overtourismu". Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Západní Evropa, dlouhodobé jádro evropské turistiky, zaznamenala odliv tradičních návštěvníků, zatímco do popředí zájmu se dostávají nové destinace. Mění se také samotné preference turistů.

Podle Evropské komise pro cestovní ruch byl nejvýraznějším trendem letoška prudký pokles amerického zájmu o cesty na starý kontinent. Hlavním důvodem jsou vysoké cestovní náklady - oslabení dolaru zdražilo Američanům evropskou dovolenou o více než deset procent. Svou roli však podle expertů sehrála i politika: část Američanů má obavy z toho, jak bude v zahraničí vnímána v souvislosti s konfrontační zahraniční politikou prezidenta Trumpa.

Související

Říkají mu Nový Zéland Evropy. Tajemstvími opředený ostrov Skye je jako z jiného světa

isle of skye skotsko
38 fotografií

Prázdné místo po amerických turistech částečně zaplňují návštěvníci z Číny. Příjezdy z bohatších asijských zemí se po pandemii obnovovaly pomaleji, nyní však výrazně rostou. Podle agentury Bloomberg je ale situa­ce složitější. Čínští turisté jsou oproti minulým letům výrazně opatrnější v utrácení. Pouze 29 procent z nich plánovalo vydat více než 200 eur denně, což představuje meziroční pokles o 44 procentních bodů.

Středomořské paradoxy

Počty turistů mířících do zemí na pobřeží Středozemního moře jsou dnes výrazně vyšší než před pandemií a dál rostou. Španělsko během letošního července a srpna přivítalo více než 22,3 milionu návštěvníků, přičemž tamní tisk upozorňuje, že výdaje turistů rostou rychleji než jejich počty. Itálie zaznamenala téměř 18procentní nárůst poptávky, Řecko hlásí růst o 5,5 procenta. Silný zájem se navíc opírá o turisty z tradičních zemí: Británie, Německa a Francie.

Rostoucí obliba Středomoří je však paradoxní hned ze dvou důvodů. Zaprvé, právě tyto nejúspěšnější destinace čelí největšímu odporu místních obyvatel. Barcelona se v červnu 2025 stala symbolem boje proti "overtourismu". Tisíce lidí vyšly do ulic, demonstranti stříkali vodními pistolemi na výlohy i na turisty a skandovali hesla jako "vaše dovolené, naše utrpení". Podobné protesty vypukly i na Mallorce, v Benátkách či na některých řeckých ostrovech. Napětí mezi ekonomickými přínosy a kvalitou života místních se tak stává jedním z hlavních témat turismu.

Související

„Tady jsem nikdy nebyla.“ Dan Brown odhaluje místa, která Pražané jen míjejí

Praha Dana Browna
43 fotografií

V reakci na tlak veřejnosti zavádějí regiony nová omezení. Andalusie zřizuje speciální jednotku pro kontrolu nelegálního ubytování, Malaga pozastavila vydávání nových licencí pro turistické byty a Barcelona plánuje od roku 2028 postupně ukončit krátkodobé pronájmy bytů typu Airbnb. Podobně uvažují i další města. Například Benátky zavedly poplatek pro jednodenní návštěvníky a řecké ostrovy zpřísňují limity počtu turistů v chráněných oblastech.

Druhý paradox spočívá v tom, že turisté přijíždějí i během nejteplejších letních měsíců, přestože experti dlouhodobě varují, že letní vlny veder budou stále intenzivnější a častější. Rekordní teploty v Itálii, Řecku i Španělsku způsobily v posledních letech evakuace hotelů, omezení letištního provozu či zdravotní komplikace u návštěvníků. Přesto se příjezdy v hlavní sezoně nesnižují.

Co se však mění, je časové rozložení cestování. Sezona se protahuje: stále více turistů přijíždí mimo tradiční vrchol léta. I samotní Španělé kvůli přeplněným plážím přesouvají své dovolené z tradičního srpna do září. Do budoucna lze očekávat nejen růst mimosezonního cestování, ale také další zpřísňování regulací: vyšší turistické daně, přísnější kontrolu krátkodobých pronájmů či limity na počet návštěvníků v nejexponovanějších čtvrtích a letoviscích.

Související

Nizozemci omezují turisty. Do známé vesnice jen za vstupné, místním došla trpělivost

Nizozemsko Zaanse Schans

Jiné preference turistů

Zájem turistů o tradiční západoevropské destinace, zejména Velkou Británii, Francii či Německo, letos během léta stagnoval nebo mírně klesal. Na rozdíl od Středomoří, kde návštěvnost roste rekordním tempem, čelí západní Evropa kombinaci faktorů, které dlouhodobě odrazují zahraniční návštěvníky.

Hlavním důvodem jsou vysoké náklady. "Nárůst cen znamená, že organizátoři skupinových zájezdů již ve svém portfoliu nenabízejí tolik termínů jako před pandemií," vysvětluje Kirsten Wolff z cestovní kanceláře Wolff Ost‑Reisen. K tomu se přidává konkurence atraktivnějších destinací: Španělsko, Itálie či Řecko lákají teplem, plážemi a levnějšími možnostmi dovolené. Levné letenky a rychlá doprava navíc posouvají turisty do lokalit, kde za stejné peníze získají více zážitků.

Související

Dán procestoval celý svět, aniž by letěl. Do dvou zemí by se už nikdy nevrátil

Cestovatel Pederson

Mění se i preference turistů. Po covidu roste zájem o destinace, kde lze snadno kombinovat pobyt u moře a relaxaci, nebo přírodu a zážitkovou turistiku, což Německo s tradičně městskou a kulturní nabídkou nenabízí. Navíc Německo vždy lákalo spíše domácí turisty a tento trend se ještě prohlubuje. Podle německého sdružení letišť klesl podíl mezinárodních turistů v Německu z 32 procent v roce 2017 na pouhých 21 procent v roce 2024. Země nyní není ekonomicky v kondici a projevuje se to i v cestování.

"Vedle Německa ekonomicky neroste ani Francie. To se přirozeně promítá i do turismu a obchodování mezi firmami. Navíc bezpečnostní situace velkých měst se prudce zhoršuje, což odrazuje domácí i zahraniční návštěvníky," říká majitel české hotelové skupiny Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda. A Wolff dodává, že lidé se soustřeďují na "první a druhé cesty", tedy dovolené, nejčastěji v zahraničí, na úkor třetích a čtvrtých cest, což jsou právě krátké výlety nebo městské pobyty.

Tam, kde se něco děje

Česko se v rámci regionu nachází spíše uprostřed. Ve třetím čtvrtletí přijelo do země 3,3 milionu zahraničních turistů, meziročně o 3,4 procenta více. Průměrně zde strávili tři a půl dne. Přestože jde o solidní výsledek, Maďarsko i Polsko jsou v lákání zahraničních návštěvníků ještě úspěšnější. Podle Svobody je to i díky tomu, že do infrastruktury investují systematičtěji a ve větším rozsahu a zároveň aktivně podporují rozvoj turistiky. "V Budapešti bije do očí velký nárůst akcí, sportovních i kulturních. Vyrostly tam například velké stadiony, které přitahují turisty. A ti se vracejí opakovaně," říká.

Turistické chování se podle něj zásadně mění. Cesty "za památkami" už nejsou hlavním motivem; lidé míří tam, kde se něco děje. V případě Prahy podle něj data ukazují, že turisté cestují častěji a na kratší dobu. Výlety na víkend se staly samozřejmostí a rozhodování o cestě probíhá stále častěji na poslední chvíli. V porovnání s minulostí také cestuje výrazně více lidí. "Tento trend ještě pár let vydrží," odhaduje Svoboda.

V rámci Evropy vykazuje zvláštní dynamiku Balkán, zejména Albánie. Ta v roce 2024 přivítala přes 11,7 milionu zahraničních turistů, což je dokonce více, než jich přijelo do Česka (10,5 milionu). Počet příjezdů vzrostl od roku 2019 zhruba o 80 procent a města jako Berat či Skadar se díky přírodě, historii, gastronomii a nízkým cenám dostala mezi nejdoporučovanější balkánské destinace. Růst však zpomaluje: mezi lednem a srpnem 2025 navštívilo Albánii 8,4 milionu zahraničních cestovatelů, což je jen o 2,5 procenta více než ve stejném období roku 2024. Lidé tam podle cestovních serverů stále častěji narážejí na "zlatokopské" praktiky, jako je proměnlivý standard služeb nebo účtování přemrštěných cen.

 
Mohlo by vás zajímat

Máte frustrované zaměstnance? Zkuste si s nimi víc hrát

Máte frustrované zaměstnance? Zkuste si s nimi víc hrát

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi

Sarnoff změnil USA i celý svět - vpustil do něj komerční televizi

Nikdo s námi EET nekonzultoval. Šéfka finanční správy řekla, kolik miliard lze vybrat

Nikdo s námi EET nekonzultoval. Šéfka finanční správy řekla, kolik miliard lze vybrat

Inovace, nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI

Inovace, nebo oslabení digitálních práv? Komise navrhuje zjednodušit regulaci AI
ekonomika Aktuálně.cz zahraničí Obsah turistika overturismus Španělsko Itálie Řecko Francie Německo Velká Británie Česko Albánie Středomoří

Právě se děje

před 9 minutami
Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?

Video, které pobouřilo část izraelské veřejnosti. Zničený jižní Libanon jako atrakce?

Záběry, natočené během organizované armádní prohlídky, později převzalo a propagovalo ultrapravicové hnutí Uri Tzafon.
před 28 minutami
Konec ČT1 a ČT2 chtěl už Vladimír Železný. Byla by to katastrofa, říká Fridrich

Konec ČT1 a ČT2 chtěl už Vladimír Železný. Byla by to katastrofa, říká Fridrich

Stardance má v ČT své místo. Je to největší divácký integrátor v zemi zvyšující společenská pouta u celé české populace, má jasno Fridrich.
před 58 minutami
VIDEO: Nákup, na který nezapomenou, obchodem se prohnal divočák. Šel si pro Kofolu?

VIDEO: Nákup, na který nezapomenou, obchodem se prohnal divočák. Šel si pro Kofolu?

Zvíře způsobilo pořádný rozruch a spustilo lavinu humoru na sociálních sítích.
před 1 hodinou
Kam mizí turisté? Překvapivé paradoxy evropského cestovního ruchu

Kam mizí turisté? Překvapivé paradoxy evropského cestovního ruchu

Přestože celkový počet návštěvníků Evropy mírně vzrostl, pod povrchem došlo k výraznému přeskupení turistických proudů.
před 1 hodinou
Zabíjel je pro maso, teď hlídá jejich hnízda. Zpověď lovce, který se stal ochráncem

Zabíjel je pro maso, teď hlídá jejich hnízda. Zpověď lovce, který se stal ochráncem

"Už nemám nutkání je lovit," říká 45letý muž, který dříve mořské želvy zabíjel pro maso.
Aktualizováno před 1 hodinou
Polský prezident Nawrocki se nesejde s Orbánem, vadí mu jeho cesta do Moskvy

ŽIVĚ
Polský prezident Nawrocki se nesejde s Orbánem, vadí mu jeho cesta do Moskvy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 hodinami
"Neveřejná záležitost." Z univerzity se bleskově klidil, teď má být ministrem

"Neveřejná záležitost." Z univerzity se bleskově klidil, teď má být ministrem

Pokud se Jaromír Zůna do konce roku stane ministrem obrany, jak chce hnutí SPD, bude to už jeho druhý letošní návrat do resortu.
Další zprávy