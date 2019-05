Kalkulačka: Tátové, spočítejte si, kolik dostanete za péči o novorozence

Otcovská se vyplácí od loňského února z nemocenského pojištění, a to na maximálně sedm dní v období šesti týdnů od narození dítěte. Jejím cílem je, aby muži pomohli ženám s péčí o dítě.

Podmínkou nároku na dávku je účast na pojištění v době nástupu na otcovskou. Osoby samostatně výdělečně činné musí pojištění platit alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Otcovskou je možné si vybrat v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Nelze ji čerpat přerušovaně.

Výše dávky činí 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se zjistí tak, že se započitatelný příjem (zpravidla hrubá mzda za posledních 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na toto období (365 dní).

Denní vyměřovací základ ještě podléhá redukci. Pro letošní rok (2019) jsou redukční hranice stanovené:

redukční hranice 1 090 Kč redukční hranice 1 635 Kč redukční hranice 3 270 Kč

Částka do první redukční hranice se počítá v plné výši, z částky nad první redukční hranicí do druhé redukční hranice se počítá 60 procent, z částky nad druhou redukční hranicí do třetí redukční hranice se počítá 30 procent. Maximálně lze získat 9352 korun.

O otcovskou se požádá prostřednictvím zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné žádají přímo u okresní správy sociálního zabezpečení. Úřad si nechává měsíc na rozmyšlenou, zda dávku poskytne.