Odpouštění dluhů inspirovalo už i soukromé firmy. Zvažují ho banky i pojišťovací obr

Odstartovalo milostivé léto, nejrozsáhlejší oddlužovací akce v dějinách Česka. Lidé s exekucemi se v něm mohou zbavit dluhů u státních institucí. A nyní už i u některých soukromých. K akci se totiž přidala Air bank, částečně i Home Credit a brzy přibudou další banky. Podle informací Aktuálně.cz se plánuje připojit i Česká kancelář pojistitelů, díky níž by iniciativa nabyla mnohem větších rozměrů.

Milostivé léto má lidi v exekucích zbavit veřejných dluhů. Podmínkou je, aby v termínu od 28. října do 28. ledna dlužník zaplatil jistinu, tedy původní dluh a k tomu 908 korun jako odměnu exekutorovi. Ostatní části dluhu, jako třeba úročené penále z prodlení, kterým se říká příslušenství, mu budou odpuštěny.

Podle předkladatelů předlohy poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL) a Patrika Nachera (ANO) má akce nejenom pomoci snížit enormní počet exekucí v zemi, kterých je nyní zhruba 4,3 milionu, ale také inspirovat. A to se zřejmě povedlo. K akci se přidávají komerční subjekty.

"Rozhodli jsme se k akci připojit, i když se nás přímo netýká. Aktivně jsme oslovili přibližně dva tisíce klientů s individuální nabídkou řešení, která spočívá v tom, že jim promineme část dluhu. Konkrétně všechny úroky po zesplatnění, náklady na soudní řízení i exekuci, pokud v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 zaplatí alespoň původní část dluhu k okamžiku zesplatnění a k tomu jednorázovou částku 908 Kč na ukončení exekuce," uvedla mluvčí Air bank Jana Pokorná.

Doplnila, že banka věří, že klienty inspirujeme k tomu, aby začali svou situaci konečně řešit a díky následnému odpuštění části dluhu ze strany banky se zbavili probíhající exekuce.

Podobně zareagovala také společnost Home Credit. "Milostivé léto u nás se bude týkat primárně klientů, kteří jsou v exekuci a svůj dluh ještě nezačali splácet. Další skupinou, kterou budeme individuálně posuzovat, jsou dlužníci, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci a mají snahu své dluhy řešit. V případě zájmu je nutné kontaktovat naši společnost," uvedl tiskový mluvčí společnosti Michal Fila.

Klienti dostanou možnost uhradit jistinu, tedy původní dluh, ve třech splátkách. Musí také uhradit náklady na exekutora ve výši 908 korun. "Pokud tomuto závazku dostojí, dojde vůči společnosti k jejich oddlužení a k ukončení exekuce vyplývající z dané smlouvy," doplnil Fila.

Nabídka na oddlužení klientů je časově ohraničená, stejně jako u milostivého léta vůči státním institucím. "Začala 28. října a končí 28. ledna 2022, kdy vyhodnotíme, zda klient u konkrétní smlouvy splnil podmínky, zbylý dluh odepíšeme a vůči klientovi bude ukončena naše exekuce,“ dodává mluvčí.

Zbaví se Češi dluhů za povinné ručení?

K oddlužovací akci se zřejmě přidá i Česká kancelář pojistitelů (ČKP), což by představovalo šanci zbavit se dluhů pro desítky tisíc lidí. Tím by milostivé léto mělo ještě významnější dopad na snížení počtu exekucí v zemi. "V současné chvíli velmi vážně tyto kroky zvažujeme a analyzujeme možnosti, jak něco takového můžeme v rámci ČKP udělat," uvedla na dotaz Aktuálně.cz mluvčí kanceláře pojistitelů Veronika Nová. Konkrétnější být zatím nechtěla.

Do poloviny listopadu se rozhodne několik dalších bank, v jaké formě se k oddlužovací akci připojí. Například Česká spořitelna: "Milostivé léto je skvělá věc. V tuto chvíli s kolegy připravujeme charakter našeho zapojení, abychom dokázali pomoci co největšímu počtu zranitelných klientů. Do dvou týdnů budeme mít jasno," uvedl na Twitteru předseda představenstva banky Tomáš Salomon.

Stejně tak se chystá pomoci dlužníkům Komerční banka, mBank, zvažuje to Fio banka a ČSOB. "Situaci momentálně analyzujeme především s ohledem na fakt, u kterých klientů tato akce dává smysl. O případném připojení k této akci a jeho podmínkách bychom měli mít jasno do poloviny listopadu," uvedla mluvčí ČSOB Michaela Průchová. Raiffeisenbank o připojení k akci uvažuje, ale nejdříve od nového roku.

S žádostmi u zdravotních pojišťoven počkejte

Mezi veřejné dluhy patří i ty u zdravotních pojišťoven. Odborníci ovšem lidem doporučují, aby u nich zatím se žádostmi o milostivé léto počkali. Řeší se totiž spor mezi autory předlohy a zdravotními pojišťovnami, co je jistina a penále.

Někdo si myslí, že se teď budou odpouštět dluhy, jiný o tom pochybuje, většina tápe. Tady jsme zkusili sepsat, jak #milostivéléto funguje, aby v tom bylo jasno. Pokud potřebujete vědět víc, je tu naše dluhová linka: 📞770 600 800. A díky za RT. pic.twitter.com/A3VZooW0R8 — David Borges (@Banker1200) September 23, 2021

Největší zdravotní pojišťovna VZP tvrdí, že dosavadní judikatura vztahující se ke zdravotnímu pojištění posuzuje penále jako samostatnou pohledávku ze zdravotního pojištění. Podle ní se tak penále počítá k dluhu. Stejný postoj zaujaly i další zdravotní pojišťovny, které nyní čekají na výklad zákona ministerstvem spravedlnosti.

Poslanci Výborný a Nacher to odmítají a tvrdí, že započítáním penále do jistiny by ztratilo milostivé léto svůj původní význam - tedy aby veřejnoprávní instituce šly příkladem a pomohly z bezvýchodné situace mnoha lidem. Podle nich musí být i u zdravotního pojištění penále součástí příslušenství, a tedy v rámci akce dlužníkům odpuštěno.

Milostivé léto umožňuje zbavit se exekučních poplatků vůči státu a firmám, které stát vlastní – tedy i ČEZ Prodej. Stačí, když zaplatíte původní dluh a poplatek 908 Kč exekutorovi – další poplatky vám odpustíme. Jak na to? Přečtěte si návod: https://t.co/NY1ZBLrXVd pic.twitter.com/XxSUtuL2SU — Skupina ČEZ (@SkupinaCEZ) November 2, 2021

"Ještě budeme na VZP tlačit, a pokud se to nepovede, jsme případně rozhodnuti milostivé léto po ustanovení nové sněmovny rychle novelizovat tak, aby tam bylo explicitně uvedeno, že penále a cokoliv dalšího je příslušenstvím dluhu a jistina je pouze původní dluh samotný. V případě novelizace bychom také termín milostivého léta speciálně na dluhy u pojišťoven prodloužili například na půl roku," uvedl Marek Výborný.

Nadace a poradny, které pracují s dlužníky, vyčkávají. "Klientům u exekucí, kde je vymáháno i penále, doporučujeme počkat na další vývoj situace. Zřejmě dojde k novelizaci milostivého léta právě vůči dluhům u zdravotních pojišťoven," uvedl Daniel Hůle z Člověka v tísni.