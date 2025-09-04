Důchody od ledna vzrostou. Jurečka prozradil, o kolik si senioři polepší

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.
"Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent," uvedl ministr.
Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má v roce 2026 vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 tisíc invalidních a 67 tisíc vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 tisíc korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.
Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení výchovného a po mimořádných valorizacích k dorovnání inflace. Ke snížení schodků vedle ekonomického oživení přispívá zpomalení valorizací a zpřísnění pravidel pro předčasný důchod. Podle vlády růst vydané sumy brzdí i důchodová reforma. Výpočet nových důchodů se po ní začíná postupně snižovat. Výplaty ale zas naopak zvedá třeba minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.