Ekonomika

Důchody od ledna vzrostou. Jurečka prozradil, o kolik si senioři polepší

ČTK ČTK
Aktualizováno před 1 hodinou
Průměrný starobní důchod od ledna vzroste o 668 korun. Dostat by se tak měl na 21 839 korun. Všechny starobní, invalidní a pozůstalostní penze se zvýší o 240 korun a k tomu se zvedne jejich zásluhový procentní díl ještě o 2,6 procenta. Na briefingu to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, který navrhl a těžce prosadil zvýšení platů pro ústavní činitele
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, který navrhl a těžce prosadil zvýšení platů pro ústavní činitele | Foto: Radek Bartoníček

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna a o růst cen pro domácnosti důchodců a o třetinu růstu reálných mezd. Výdělky se reálně nezvedly, do lednové valorizace se tak promítne jen zdražení. Solidární díl, který je stejný pro všechny, musí činit desetinu průměrné mzdy. Zásluhový díl odráží počet odpracovaných let, odvody z výdělků a počet dětí. Musí také dosahovat minimálně desetiny průměrné mzdy.

"Když to vezmeme z pohledu posledních deseti let, tak vzrostou důchody o více než 18 procent nad růst cen. Je tady naprosto jednoznačně vidět, že umíme valorizacemi tak, jak jsou nastavené, držet a chránit kupní sílu našich starobních důchodců. Celkově za období této vlády důchody vzrostly o 28 procent," uvedl ministr.

Související

Pozoruhodný skok: o kolik se prodloužila doba ve starobní penzi. Muži vs. ženy

Fresh Senior Festival

Podle navrhovaného rozpočtu má mít ministerstvo práce příští rok na důchody 722,2 miliardy korun, tedy o téměř 22,5 miliardy korun víc než letos. Na důchodových odvodech se má v roce 2026 vybrat 737,9 miliardy korun. Systém by se tak mohl po letech deficitů dostat do přebytku přes 15 miliard korun. Podle Jurečky se stav systému důchodového pojištění zlepšuje díky růstu ekonomiky mezd i díky prosazeným změnám v nastavení penzí.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června 2,35 milionu starobních, 416 tisíc invalidních a 67 tisíc vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů. Průměrná starobní penze činila 21 tisíc korun. Další desetitisíce důchodů poskytují ze svých systémů resorty obrany, vnitra a spravedlnosti. Jejich částky jsou vyšší.

Výdaje se v minulých letech výrazně zvedly po zavedení výchovného a po mimořádných valorizacích k dorovnání inflace. Ke snížení schodků vedle ekonomického oživení přispívá zpomalení valorizací a zpřísnění pravidel pro předčasný důchod. Podle vlády růst vydané sumy brzdí i důchodová reforma. Výpočet nových důchodů se po ní začíná postupně snižovat. Výplaty ale zas naopak zvedá třeba minimální penze ve výši 20 procent průměrné mzdy.

 
Mohlo by vás zajímat

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

Google sbíral data i od uživatelů, kteří sledování vypli. Dostal pokutu devět miliard

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence

"Můj starý příteli." V Asii se líhne nový "antizápad" blok, ale bez bývalého spojence
1:00
ekonomika Aktuálně.cz Obsah domácí Marian Jurečka důchod růst ministerstvo práce a sociálních věcí

Právě se děje

před 16 minutami
Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Bude to moderní, útulná posilovna v klasickém stylu, říká šéf ČNB Aleš Michl. Vyjde na bezmála dvanáct milionů korun.
Aktualizováno před 30 minutami
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami
„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku,“ říkal režisér Jiří Menzel

„Ve správné komedii, je vždycky i trochu smutku,“ říkal režisér Jiří Menzel

V pátek 5. září to bude pět let, co odešel muž, který získal za snímek Ostře sledované vlaky Oscara a poetika jeho filmů byla nezaměnitelná.
Aktualizováno před 38 minutami
V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 17 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo
0:55

V Lisabonu se zřítila slavná lanovka, zahynulo 17 lidí. Svědkyně popsala, co se stalo

Lanovka, která patří mezi oblíbené turistické atrakce, vykolejila a následně havarovala. Několik lidí v ní zůstalo zaklíněno.
před 1 hodinou
Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Jízda mezi osm nejlepších hráček US Open vyvolala navzdory porážce s Japonkou Naomi Ósakaovou další vlnu obdivu k tenisu Karolíny Muchové.
před 1 hodinou
Vymazat DNA z povrchu zemského. Po hovoru s Putinem nastoupila Kimova četa
0:54

Vymazat DNA z povrchu zemského. Po hovoru s Putinem nastoupila Kimova četa

"Odnesli sklenici, ze které pil, otřeli čalounění židle, na které seděl, a všechny části nábytku, kterých se dotýkal," popsal novinář.
Aktualizováno před 1 hodinou
KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?
Infografika

KVÍZ: Se šípkovou, nebo se zelím… Poznáte film podle jídla či nápoje?

Zkuste si vybavit filmové scény, v nichž konkrétní pokrm či drink zažily svých pověstných pět minut slávy.
Další zprávy