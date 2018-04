J&T Banka loni zdvojnásobila čistý zisk na více než dvě miliardy korun

před 1 hodinou

J&T Bance, která poskytuje služby privátního bankovnictví, stoupl loni meziročně čistý zisk více než dvojnásobně na 2,2 miliardy korun. Bilanční suma se zvýšila o sedm procent na 143 miliard korun. Celkem bankám v Česku v roce 2017 stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o dvě miliardy na 75,9 miliardy korun. J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví specializované financování v oblasti realit a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T Finance Group patří vedle české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank AO, J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu, J&T Banka v Chorvatsku či slovenská Poštová banka.

autor: ČTK | před 1 hodinou