"Jsem Petr Kellner, podnikatel a táta." PPF zveřejnila zpověď tragicky zesnulého šéfa

Miliardář Petr Kellner, který na konci března tragicky zahynul při nehodě na Aljašce, by ve středu oslavil 57. narozeniny. Investiční skupina PPF při té příležitosti zveřejnila video, na kterém Kellner hovoří o tom, jaký vlastně doopravdy je. Mimo jiné se v něm označuje za pravicového člověka se silným sociálním cítěním. Podnikatel jen zřídka vystupoval na veřejnosti a dával rozhovory médiím.

"Jsem Petr Kellner, podnikatel, a také jsem Petr Kellner, táta," říká na záběrech miliardář, který byl nejbohatším Čechem. Vychovával čtyři děti.

Ve videu na otázku "Kdo je Petr Kellner" také říká, že je konzervativní člověk, ale zároveň i liberál. Označuje se také za pravicově smýšlející osobu se silným sociálním cítěním.

"Jsem introvert, nemám rád velké společnosti, shromáždění… A hlavně chráním rodinu a soukromí," říká také. Celé video má osm minut a je dostupné na webových stránkách PPF.

Kellner byl majoritním vlastníkem skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 ovládal 98,93 procenta PPF. Časopis Forbes ho patnáct let řadil mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhadoval na 293 miliard korun. Podnikatel zemřel na konci března při nehodě vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let.