"Jsem Petr Kellner, podnikatel a táta." PPF zveřejnila zpověď tragicky zesnulého šéfa

Miliardář Petr Kellner, který na konci března tragicky zahynul při nehodě na Aljašce, by ve středu oslavil 57. narozeniny. Investiční skupina PPF při té příležitosti zveřejnila video, na kterém Kellner hovoří o tom, jaký vlastně doopravdy je. Mimo jiné se v něm označuje za pravicového člověka se silným sociálním cítěním. Podnikatel jen zřídka vystupoval na veřejnosti a dával rozhovory médiím.

"Jsem Petr Kellner, podnikatel, a také jsem Petr Kellner, táta," říká na záběrech miliardář, který byl nejbohatším Čechem. Vychovával čtyři děti.

Ve videu na otázku "Kdo je Petr Kellner" také říká, že je konzervativní člověk, ale zároveň i liberál. Označuje se také za pravicově smýšlející osobu se silným sociálním cítěním.

Kellner se o tom, k jakému politickému směru tíhne, poprvé rozhovořil před dvěma lety ve výroční zprávě PPF. Tehdy se přiklonil k silně konzervativním hodnotám, což vzbudilo mezi komentátory relativně velký ohlas, zejména v souvislosti s chystaným nákupem největší české televize Nova a nadstandardními vztahy PPF s bývalým prezidentem Václavem Klausem i současnou hlavou českého státu Milošem Zemanem.

Celé video má osm minut a je dostupné na webových stránkách PPF. "Jsem introvert, nemám rád velké společnosti, shromáždění… A hlavně chráním rodinu a soukromí," říká v něm také Kellner.

Podnikatel byl majoritním vlastníkem skupiny PPF Group, o níž ve videu hovoří jako o společnosti, která má "schopnost mobilizovat síly a prostředky".

"Chtěl bych vybudovat firmu, na kterou budou Češi pyšní. Ukázat světu, že z takhle malé země (a desetimilionové Česko malá země je) jsme schopni udělat něco, co má otisk ve světě. Myslím si, že se nám to (mně) zatím daří," zaznívá také na záběrech z úst Petra Kellnera.

Záhy dodává, že si ale myslí, že se zatím nedaří opak. Tedy aby Češi byli pyšní, že někdo vybudoval něco, co je schopno obstát ve světové konkurenci. "To hodně souvisí s českou náturou, a to je závist. To se asi neprolomí, to tak prostě je," uvažuje Kellner.

Firma PPF investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. Kellner podle výroční zprávy podniku za rok 2019 ovládal 98,93 procenta PPF. Časopis Forbes Kellnera také patnáct let řadil mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhadoval na 293 miliard korun. Podnikatel zemřel na konci března při nehodě vrtulníku na Aljašce ve věku 56 let.

Jeho podnikatelské aktivity ale vzbuzovaly i kritiku, například když loni v říjnu PPF převzala mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), která v Česku vlastní televizní skupinu Nova. Podle některých odborníků ji chtěl Kellner získat i kvůli mediálnímu vlivu. Firma a potažmo tedy i Kellner také často čelili kritice z úzkých vazeb na Čínu a Rusko.

Často se také diskutovalo o Kellnerových vztazích s politiky, a to zejména v souvislosti s angažmá PPF v Číně. Kellner, případně jeho nejbližší spolupracovníci, opakovaně doprovázeli prezidenta Miloše Zemana při jeho návštěvách Číny. Kellner byl například se Zemanem u tamního prezidenta Si Ťin-pchinga v roce 2014. Zeman se poté z Číny vracel letadlem pronajatým společnostmi PPF a J&T místo vládním speciálem, což vzbudilo kritiku. Na jaře 2019 pak Kellner osobně jednal s tehdejším předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS), když se zmiňoval čínský vliv na bezpečnost telekomunikačních sítí.

