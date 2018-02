před 4 hodinami

Největší výrobce lihovin na světě Diageo nabídne v březnu ve Spojených státech limitovanou edici své známé whisky Johnnie Walker Black Label Scotch, která však bude mít ve svém logu postavu ženy a ponese název Jane Walker. Je to první velká změna loga s postavou kráčejícího muže za více než 100 let a přichází v době, kdy se velké nápojové značky snaží přilákat více žen. Celkem má být vydáno 250 000 lahví Jane Walker. Výrobce uvedl, že z každé vyrobené lahve věnuje jeden dolar (20,5 Kč) organizacím na podporu žen. Cena lahve o objemu 750 ml by měla činit 34 dolarů (téměř 700 Kč), uvedl server Scotchwhisky.com.

autor: ČTK

