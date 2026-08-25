Jihočeský hejtman Kuba se stal členem dozorčí rady Budějovického Budvaru

Jihočeský hejtman a lídr politického hnutí Naše Česko Martin Kuba se stal členem dozorčí rady národního podniku Budějovický Budvar. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Vyplývá to z informací ve Sbírce listin.
Kuba řekl Deníku N, že jeho nominace souvisí s hejtmanským postem. V minulosti jihočeští hejtmani v dozorčí radě Budvaru nezasedali. Vyjádření ministra se zjišťuje.
Kuba, který své politické hnutí založil po loňském odchodu z opoziční ODS, je členem dozorčí rady Budvaru od 19. srpna. Pravomoc jmenovat členy dozorčí rady národního podniku má právě ministerstvo zemědělství, důvod výběru Kuby na dotaz Deníku N neuvedlo.
Kuba připustil, že o své nominaci jednal přímo se Šebestyánem. "Nominace byla spojena s tím, že jde o státní podnik na území Jihočeského kraje. Podnik stojí před zásadní investicí třeba do rozšíření návštěvnického centra," řekl Deníku N jihočeský hejtman. Pro chystané projekty je podle něj důležitá koordinace Českých Budějovic a kraje.
"Jasně, kámoši si musejí pomáhat!" reagovala ODS na síti X s tím, že Kuba si novou funkci vyjednal s vládou Andreje Babiše (ANO). Kuba byl v ODS v minulosti místopředsedou i úřadujícím předsedou.
Dozorčí radu nyní opustil bývalý volební manažer ODS Jan Kočí nebo jihočeský člen TOP 09 Miroslav Nosek. Nováčky v tomto orgánu jsou spolu s Kubou dva politici vládních stran: bývalý západočeský poslanec ANO Jan Volný a radní Olomouckého kraje Dan Chromec (SPD).
Budějovický Budvar loni uvařil 1,945 milionu hektolitrů piva, což je rekordní množství, meziročně jde o jednoprocentní zvýšení. Produkce národního podniku rostla třetím rokem po sobě, víc než 70 procent z ní mířilo do zahraničí. Zisk po zdanění loni Budvaru klesl o 1,3 procenta na 356,3 milionu korun, obrat se snížil o 20 milionů korun na 3,691 miliardy korun.
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