Dálnici D3 do Rakouska dostavíme do roku 2024, slibuje ŘSD. Obává se však tendrů

před 58 minutami

Jihočeskou část dálnice D3 chce mít ŘSD uvedenou do provozu do roku 2024. Zároveň ale přiznává, že "uvedené do provozu" neznamená "hotové" a že práce se může protáhnout kvůli výběrovým řízením.

Bošilec - Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotova do roku 2024. Novinářům to ve čtvrtek řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách. První ze tří úseků k hranicím Třebonín - Kaplice dlouhý 8,6 kilometru chce stát začít stavět v roce 2020, tendr plánuje vypsat příští rok. "Na hranice s Rakouskem bychom chtěli s dálnicí D3 v jižních Čechách dorazit někdy v roce 2024 nebo těsně po. Je to ze stavebního hlediska racionální reálný termín. Nicméně pokud budeme konfrontováni s nějakými zdlouhavými tahanicemi ohledně výběrových řízení, tak konečný termín dotažení D3 až na rakouské hranice se může ještě zpozdit," řekl Rýdl. Nejpozději v červnu 2019 chce ŘSD zprovoznit úsek Bošilec - Ševětín dlouhý 8,1 kilometru za 1,2 miliardy korun. Uvedení do provozu neznamená, že bude úsek hotový nebo zkolaudovaný. "Dáváme do provozu všechny dálniční stavby v okamžiku, kdy unesou bezpečný komfortní provoz. Teď pracujeme na samostatných konstrukčních vrstvách sypaného tělesa dálnice," řekl Rýdl. Přehled Začarované dálnice. Podívejte se, kde už se mělo dávno stavět, ale stále se to nedaří K hranicím povedou za Českými Budějovicemi tři úseky D3: Třebonín - Kaplice (8,6 kilometru), Kaplice nádraží - Nažidla (12 kilometrů) a Nažidla - Dolní Dvořiště (3,6 km). ŘSD předpokládá, že úsek Třebonín - Kaplice začne stavět v roce 2020, zbylé dva v roce 2021. "Tendr by měl začít příští rok, abychom mohli v roce 2020 začít stavět," řekl Rýdl. ŘSD připravuje i obchvat Českých Budějovic dlouhý 19,8 kilometru, předpokládaná cena je 12,8 miliardy korun. Od 1. prosince 2018 zprovozní ŘSD jeden směr úseku dálnice D3 Ševětín - Borek na Českobudějovicku. Bude se jezdit dvěma směry namísto jízdy po dosavadní silnici I/3, kde bude ŘSD stavět druhou část dálnice. Otevře se další část dálnice D3 u Budějovic. Zatím však jen v poloviční šířce číst článek Úsek je 7,7 kilometru dlouhý, povolená rychlost v úseku bude 80 kilometrů v hodině. ŘSD úsek zprovozní v režimu předčasného užívání. Celá část D3 Ševětín - Borek by měla být hotová na jaře 2020, nabídková cena na stavbu je 933 milionů Kč bez DPH. Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD loni v říjnu. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy, první řidiči by po ní měli projet v červnu 2019. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA, vykupuje pozemky. Na konci června zahájil stát proces EIA u části D3 v úseku Třebonín - Kaplice-nádraží. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů. Infografika Mapa: Tady vznikají nové dálnice a obchvaty. Teď už to opravdu rozjedeme, slibuje Ťok