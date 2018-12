Jediným problémem americké ekonomiky je Fed, prohlásil Trump. Akcie prudce spadly

Jediným problémem americké ekonomiky je Fed, zkritizoval dnes opět americkou centrální banku Donald Trump. Podle jeho názoru banka nechápe fungování trhů a "nezbytné obchodní války", stojí na prezidentově twitterovém účtu. Hlavu USA i finanční trhy znepokojují vyhlídky americké ekonomiky mimo jiné ve světle pokračujícího propadu akciového trhu ve Spojených státech.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, se během dnešního na Štědrý den neobvykle živého obchodování propadl o další téměř tři procenta na 21.792,20 bodu. Ztráty mezi dvěma a třemi procenty vykázaly i širší index S&P 500 a index technologického trhu Nasdaq Composite. Americké akcie přitom už za sebou mají nejhorší týden za uplynulých deset let.

Akciový propad přichází uprostřed krize způsobené jen omezeným fungováním vládních úřadů USA kvůli neschválenému dočasnému rozpočtu, pokračujícího americko-čínského obchodního napětí a zpráv, že se Trump chystá odvolat šéfa Fedu.

Ministr financí Steven Mnuchin se ještě v neděli pokusil trhy uklidnit. Trump se podle jeho slov Jeroma Powella odvolat nechystá. Mnuchin rovněž uvedl, že telefonicky hovořil se šéfy šesti největších amerických bank, kteří ho prý ujistili, že mají dostatek likvidity. Tento výrok trhy ale navzdory jeho záměru ještě více zneklidnil, napsala s odvoláním na investory agentura DPA.

Fed minulý týden navzdory Trumpově kritice zvýšil svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Ke zvýšení úroků tak letos přikročil už počtvrté. Trump v říjnu označil zvyšování úroků za "směšnou" politiku. Minulý měsíc pak v rozhovoru s listem The Washington Post prohlásil, že není "ani trochu spokojen" s šéfem Fedu Powellem. Sám ho přitom v loňském roce do čela centrální banky nominoval.