Jediný strašák po "exitu": Firmy se obávají rozkolísané koruny, Škoda volá po euru

před 25 minutami

České firmy konec intervencí nezaskočil. Některé se však obávají nadměrných výkyvů kurzu. Konec umělého oslabování české měny by se neměl nijak projevit na trhu s nemovitostmi. Důležitější roli by sehrálo až výraznější zvyšování úrokových sazeb. Silnější koruna se může projevit na cenách elektroniky, zlevnit by mohly i zájezdy.

Praha - Ukončení intervencí zástupce firem a podnikatelských svazů nezaskočilo. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara byli podnikatelé na konec kurzového závazku intervencí většinou připraveni, a to i díky srozumitelné komunikaci České národní banky.

Špicar uvedl, že podniky postupně zvyšovaly podíl zajištěného exportu a také objem transakcí uskutečněných v eurech. "Doufáme, že ČNB dostojí svému slibu a bude korigovat případné nadměrné výkyvy kurzu. Prozatím to ale vypadá, že posílení koruny je jen mírné," řekl.

Z možných velkých výkyvů kurzu a zejména posilování české měny má obavy hlavně Škoda Auto. "Silnější česká koruna bude mít negativní vliv na konkurenceschopnost domácích exportérů," sdělil mluvčí firmy Zdeněk Štěpánek. Automobilka podle něj provádí své finanční řízení a plánování především v eurech, a proto by přivítala dlouhodobě stabilní kurz české měny a do budoucna i vstup do eurozóny.

Naopak Plzeňský Prazdroj se "exitu" neobává. Firma je proti výkyvům kurzů zajištěna a zrušení umělého oslabování koruny ve druhém čtvrtletí očekávala. "Ze střednědobého pohledu na nás nemá očekávaný výkyv kurzu významný vliv," uvedla mluvčí Jitka Němečková.

Připraveni byli i ve firmě Pleas, která patří mezi významné vývozce textilu. "Současné uvolnění koruny jsme předpokládali a jsme na to připraveni, pokud se bude kurz pohybovat v rozumných mezích," podotkl generální ředitel Petr Nobst.

Podobně se vyjádřil i Daniel Buryš, finanční ředitel výrobce nápojů Kofola: "Kofola je vůči výkyvu neutrální, obchodujeme v eurech." Intervence ale zkritizoval. "Částečně ekonomice pomohly, ale daňoví poplatníci je budou splácet roky. Nakoupené pozice ČNB v eurech nejsou imaginární, ale skutečná ztráta," upozornil.

Uvolnění kurzu koruny by nemělo mít dopad ani na trh s nemovitostmi. Je to díky tomu, že většina velkých realitních obchodů probíhá v eurech. Zásadnější by podle Marka Robinsona z poradenské společnosti Colliers International bylo až razantnější navýšení úrokových sazeb.

To však obchodníci s nemovitostmi zatím neočekávají. "Zřejmě to nebude v brzké době, třebaže k jejich nárůstu určitě dojde," odhadl generální ředitel CPI Property Group Martin Němeček.

Očekávané posílení koruny po ukončení devizových intervencí může naopak ovlivnit ceny dováženého zboží, zejména nových modelů elektroniky. Změna kurzu se však dotkne až nového zboží. "Nejrychleji se projevuje u vysokoobrátkových produktů, jako jsou mobilní telefony nebo notebooky," sdělila mluvčí řetězce ­Euronics Lenka Mastešová.

Podle finančního ředitele internetového obchodu Alza.cz Jiřího Ponrta je velká část zboží již naskladněna a hlavní dodavatelé mají na budoucí dovozy navázáno zajištění měny. Skokové změny cen tedy podle něj nelze očekávat.

Zlevnit by mohla v létě část last minute zájezdů a zimní exotické dovolené. "V případě posílení kurzu koruny budeme moci domácím klientům okamžitě nabídnout levnější zájezdy pořádané německými a rakouskými cestovními kancelářemi, neboť jejich ceny jsou kalkulovány okamžitě," dodala ředitelka portálu Dovolena.cz Eva Sedlmajerová.

Zavedení intervencí v roce 2013 byl správný krok, udělal bych to znovu, šlo o méně intelektuálně náročné rozhodnutí, říká exguvernér ČNB Singer | Video: Daniela Drtinová | 12:17

autoři: Jaroslav Krejčí, Markéta Řeháková

Související články