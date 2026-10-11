„Je to obrácený Jánošík.“ Rusnok odmítl plán Schillerové na daňové úlevy

Návrh ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) na zvýšení daňového odpočtu na hypotéky nedává smysl, řekl bývalý premiér, ministr financí a bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok v diskusním pořadu Poledne s Moravcem.
Daňové výjimky podle něj neplní žádný rozumný účel. Schillerová ve středu uvedla, že navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 36 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku.
"Já úplně žasnu. Politicky je to úplně mimo, protože to nejsou lidé, kteří volí ANO, takže tím si vůbec nepomůžou. Všichni analytici, experti, kteří tomu rozumějí, tvrdí, že zrovna tuto výjimku, kterých máme nesmyslně mnoho, je třeba zrušit, protože neplní žádný rozumný účel. Zvyšuje poptávku, proti které nemáme nabídku, takže nám rostou ceny. Navíc sociálně není nijak ospravedlnitelná, protože ji dostávají středně a vysoce příjmové domácnosti na úkor těch ostatních. Je to obrácený Jánošík," uvedl Rusnok.
Průměrná úroková sazba hypoték v Česku na počátku října dosáhla 5,79 procenta. Rostla sedmý měsíc v řadě a je nejvyšší od ledna 2024. "I kdybychom prosadili ten zákon v roce 2027, bylo by tam umožněno uplatnění už právě pro rok 2027," uvedla Schillerová.
V ČR momentálně platí hranice odpočtu zaplacených úroků 150 tisíc korun ročně za celou domácnost, a to pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2021. U smluv sjednaných před tímto datem je hranice 300 tisíc korun.
Průměrná úroková sazba hypoték se v říjnu proti září zvýšila o 0,28 procentního bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce.
V modelovém příkladu s úvěrem na 3,5 milionu korun se splatností 25 let činí při říjnové sazbě 5,79 procenta měsíční splátka 22.095 korun. Ve srovnání s březnovou sazbou 4,89 procenta se zvýšila o 1855 korun.
Sazby hypoték rostou, protože se řídí sazbami na mezibankovním trhu a swapy, které jdou nahoru, upozornil bývalý ministr financí a podnikatel Ivan Pilip. Neví, proč současná vláda těžko splnitelný slib levnějších hypoték dala, když na tuto věc má jen malý vliv.
"Naopak měli tušit, že rozpočtová politika situaci spíše zhorší, protože stoupají úroky za financování státních dluhopisů," podotkl.
Podle Schillerové ale není důvod k tomu, aby hypotéky zdražovaly, základní sazba České národní banky zůstává stejná. Vyzvala proto banky, aby se nad její kritikou zamyslely.
"Kdo ale příliš napíná strunu, neměl by být překvapený, když praskne. Byla by škoda znovu otevírat debaty, které už jsme považovali za uzavřené...," napsala na síti X. Televizi Nova v týdnu na dotaz, zda tím myslela například daň z neočekávaných zisků, řekla: "My to analyzujeme na ministerstvu financí a nemohu vyloučit vůbec nic".
Analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora v pátek upozornil, že zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu. Výrazněji podle něj zdražují hypotéky s delší fixací. Zatímco úvěr s jednoletou fixací banky nabízejí se sazbou 5,42 procenta, u desetileté fixace je sazba 6,35 procenta.
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