„Je to mazec.“ Uznávaný ekonom popisuje, co bude s rozpočtem na příští rok

"Je to politická hra mezi odcházející a přicházející politickou garniturou o tom svalení viny, o tom, kdo bude mít černého Petra, když ten rozpočet bude nakonec horší, než k čemu zavazují pravidla," řekl deníku Aktuálně.cz šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.
Hampl patří k největším expertům na státní rozpočet v zemi. Důrazně také zareagoval na slova Aleny Schillerové, zda opravdu hrozí, že nebudou peníze na výplatu důchodů.
Budoucí vláda tvrdí, že reálné výdaje na příští rok překračují příjmy o 381 miliard korun, zatímco "oficiální" navržený deficit je 286 miliard korun. Uvedla to po skončení rozpočtového výboru pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO).
"Že nás čeká rozpočtové provizorium, to už je teď jasné," prohlásila Schillerová s tím, že výbor navrhne sněmovně vrátit rozpočet končící vládě k přepracování, aby podle ní lépe odrážela reálnou situaci.
Schvalování příjmů a výdajů na rok 2026 se tím významně prodlužuje.
Co je rozpočtové provizorium
Stav, kdy není schválen státní rozpočet na nový rok.
Každý měsíc smí vláda utratit maximálně jednu dvanáctinu rozpočtu z předchozího roku.
Stát hradí jen nezbytné provozní náklady, neinvestuje se do nových projektů.
Nelze zvyšovat některé platy či schvalovat nové dotační tituly.
Dvacet dní na "překopání"
Hampl tvrdí, že pokud se její slova naplní a sněmovna zmíněnou strategii odhlasuje, vláda bude mít dvacet dní na předělání rozpočtu.
"Nelze ale očekávat, že by vláda připravila dramaticky jiný rozpočet, než jaký je teď," říká vlivný ekonom Hampl. Ostatně něco podobného už naznačil během jednání rozpočtového výboru náměstek ministra financí Tomáš Holub.
"Je možné, že se podívají na úpravu příjmů," připouští Hampl. Nejnovější makroekonomická predikce je totiž příznivější k příjmům než ta srpnová, na jejímž základě se rozpočet stavěl.
"Přineslo by to dodatečné příjmy v řádu jednotek miliard," odhadl Hampl, "je ale velká neznámá, co nakonec udělá končící vláda," poznamenal.
Rozpočtový mejdan
Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zatím komentoval situaci se slovy, že jde o divadlo s cílem odstartovat "neřízený rozpočtový mejdan". "Připravují si půdu pro vyšší deficity," vzkázal Stanjura na adresu budoucí koalice už minulý týden.
Končící premiér a šéf ODS Petr Fiala řekl, že se kabinet poradí, jaké budou jeho další kroky. "Řešení je víc," uvedl bez dalších podrobností.
Podle Mojmíra Hampla by ale dosluhující vláda měla minimálně srovnat nesoulad mezi příjmy a výdaji Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které se řešily už několik minulých týdnů.
Už ale nejde jen o částku 37 miliard, o kterou měly výdaje přesahovat příjmy. Minulý týden se zjistilo, že tato suma může jít až k padesáti miliardám, neboť se počítá s financemi z Evropské unie, pro něž ale není připravené čerpání.
"Dá se to řešit jednoduchým způsobem. Buď se ten rozpočet SFDI výrazně pokrátí a přidá se třeba nějaká vyšší dotace. Anebo se ty výdaje budou hledat jinde a jiným se bude ubírat," popsal Hampl.
Na důchody bude
"Debata o rozpočtu bude mimořádně komplikovaná. Netroufnu si říct, jak dlouho to bude trvat," tvrdí ekonom. A spekulovat nechce ani o délce rozpočtového provizoria.
Velmi ostře ale odmítl slova Aleny Schillerové, že hrozí, že nebude na důchody, které jsou v zákoně vedené jako povinné, nebo na mandatorní výdaje.
"Chci uklidnit spoluobčany: Nebojte, na mandatorní výdaje peníze jsou a ty výdaje budou pokryty," zdůrazňuje Hampl.
"Reálně ale hrozí, že budeme mít 'lose-lose' řešení. Tedy že budeme mít ten rozpočet později a stejně špatný nebo horší," soudí někdejší viceguvernér a dnes jeden z největších expertů na rozpočet v zemi. "Je to mazec," rýpnul si do tahanic okolo rozpočtu, které už trvají několik týdnů.
Hampl také připomněl, že podobná přetahovaná o dramatický nesoulad mezi příjmy a výdaji návrhu státního rozpočtu byla v době, kdy se zrušila superhrubá mzda poslaneckým návrhem.
"Rozpočet na rok 2021 měl jenom rozhodnutím sněmovny nekryté příjmy v řádech desítek miliard korun a tehdy to byla rozpočtová rada, která měla 'ostrý jazyk' a říkala, že rozpočet je sestaven na nerealistických předpokladech," připomněl Hampl.
Tehdy ještě v radě nebyl a úřad vedla Eva Zamrazilová, v současné době viceguvernérka České národní banky.