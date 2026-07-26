Je čas investovat do bitcoinu? V druhé půlce roku poroste, shodují se experti

Cena bitcoinu by se v druhé polovině roku mohla výrazně zvýšit až k 90 nebo 100 tisícům dolarům ze současných zhruba 65 tisíc dolarů. Uvedli to analytici a experti, které oslovila ČTK. Trvalejší pokles pod hranici 60 tisíc dolarů naopak neočekávají.
Současný vývoj ceny bitcoinu je podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech. Po rekordních hodnotách z loňského roku, kdy se bitcoin dostal nad hranici 100 tisíc dolarů, nyní v červenci 2026 osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla o zhruba 39 procent.
„To může na první pohled působit dramaticky, z dlouhodobého pohledu ale nejde o nic výjimečného. Za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři po mimořádně silném růstu realizovali zisky, trh ovlivnila zvýšená geopolitická nejistota i opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrál také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv. Přesto bych současný pokles nevnímal jako změnu dlouhodobého trendu,“ podotkl Stránský.
„Téměř čtyřicetiprocentní pokles může vypadat dramaticky, z pohledu historie bitcoinu ale nejde o mimořádnou událost. Naopak podobné korekce jsou součástí každého jeho tržního cyklu. V minulosti často následovaly po obdobích velmi dynamického růstu a vytvářely prostor pro návrat dlouhodobých investorů,“ doplnil Bohumil Žitný ze společnosti Žitný a partneři.
V současnosti lze u tradičních investorů do ETF fondů podle ředitele Anycoinu Marka Kyrsche sledovat opětovný zájem. Po pár týdnech propadů se opět vrátily ke stagnaci a opatrnému růstu.
„I to by mohl být signál blížícího se dna medvědího trhu. Podle teorie cyklů se odhaduje, že v říjnu by mohla začít opět další fáze býčího cyklu. Část analytiků navíc tvrdí, že dno již bylo dosaženo. Současně tu je ale ve hře ještě jeden 'poslední' propad, podobně jako to bylo v posledním medvědím trhu v roce 2022. Tehdy byl propad ale spojen s krachem burzy FTX,“ doplnil.
Nenastane-li v následujících týdnech žádná nahodilá negativní událost, cena bitcoinu se podle analytika Wood & Company Tomáše Kalabise pod 60 tisíc dolarů už pravděpodobně nepodívá. „Prodeje klesají, ale poptávka stále stagnuje. Navzdory tomu by do konce roku mohl bitcoin dosáhnout až na 90 tisíc dolarů,“ dodal.
Podle analytika Bidli Petra Špirita by se hodnota bitcoinu do konce roku mohla pohybovat v širokém rozmezí od 50 tisíc dolarů až do více než 120 tisíc dolarů.
„V optimistickém scénáři by obnovený příliv kapitálu do institucionálních spotových ETF a uvolňování globální měnové politiky mohly cenu vytlačit na nová maxima nad hranici 100 tisíc dolarů. Naopak neutrální vývoj předpokládá stabilizaci trhu a postupné budování pevné základny v pásmu mezi 65 dolary a 90 tisíci dolary,“ uvedl.
Kryptoměnový trh je podle Rostislava Plachého z Golden Gate tradičně výrazně volatilnější než akciové nebo dluhopisové trhy, a proto jsou podobně hluboké korekce jeho přirozenou součástí. „Bitcoin si udržuje pozici nejvýznamnějšího digitálního aktiva, pokračuje zájem institucionálních investorů a jeho omezená nabídka zůstává jedním z hlavních faktorů podporujících dlouhodobou hodnotu,“ dodal.
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