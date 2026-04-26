Ekonomika

Jarní potravinové sbírky se zúčastnil rekordní počet obchodů, vybralo se o sto tun více než loni

ČTK

V letošní jarní Sbírce potravin lidé darovali 623 tun potravin a drogerie, tedy o 105 tun více než před rokem. Zároveň to ale bylo o 151 tun méně než v loňské rekordní podzimní části. O výsledcích sobotní sbírky informovala v neděli Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Do sbírky se letos zapojilo 3539 prodejen, dosud nejvíc v historii.

Do jarní potravinové sbírky potravin přispěli i letos vojáci aktivních záloh a Krajského vojenského velitelství Liberec; 24. dubna 2026.Foto: CTK
Lidé v sobotu darovali 559 tun potravin, což podle organizátorů představuje statisíce porcí jídla pro lidi v nouzi. Zbývajících 64 tun tvořila drogerie a hygienické potřeby. Darované výrobky se momentálně převáží do skladů potravinových bank a neziskových partnerů, odkud následně budou darovány potřebným lidem. Významnou skupinu příjemců podle organizátorů tvoří rodiče samoživitelé s malými dětmi, kteří představují přibližně 63 procent všech příjemců potravinové pomoci. Dary ale putují i například osamělým seniorům.

Lidé mohli darovat vedle kamenných prodejen i on-line. Prostřednictvím partnerských e-shopů pak mohou lidé do sbírky přispívat až do 5. května. Loni na podzim se e-shopy na objemu vybraného zboží podílely zhruba 15 procenty.

„Sbírky potravin potvrzují, že spolupráce mezi obchodem, neziskovým sektorem a státem přináší hmatatelné výsledky. Bez dárců, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy, by ale samozřejmě nebyly tím, čím jsou. Reálnou a nezištnou pomocí všem, kteří to potřebují. Jsem rád, že se rozšiřují i cesty, jejichž prostřednictvím je možné pomoci, že už nejde jen o fyzické naplnění košíku nebo vozíku v obchodě, ale že je na výběr mnoho on-line možností,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Pro potravinové banky se podle dat České federace potravinových bank minulý rok vybralo 17 400 tun potravin a drogerie, což bylo o 800 tun více než předchozí rok. Z celkového množství zboží se 1376 tun vybralo ve sbírkách. Hodnotu shromážděných potravin dříve federace odhadovala na 791 milionů korun.

Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně. Počet prodejen, které se do sbírky zapojují, postupně roste. Ještě na podzim roku 2021 jich bylo 1050, v roce 2022 pak 1470 a v následujícím roce 2000. Loni na podzim to bylo již 2800 obchodů. Na začátku konání sbírky v roce 2013, kdy byla ještě jednou ročně, mohli lidé zboží darovat v 750 obchodech.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na archivním snímku

Nová obří nemocnice v Praze bude vojenská, oznámil Babiš

Nemocnice, kterou chce stát vybudovat v pražských Letňanech, bude vojenská. Bude mít několik podzemních podlaží a bude možné je proměnit v krizový štáb. Na síti X to v neděli uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Před odletem do Ázerbájdžánu dal rozhodnutí do souvislosti se závazkem dvouprocentních výdajů na obranu, který Česko jako člen NATO má.

AI je horší než ekonomická recese. Jak si v překotné éře zachovat zdravou hlavu?

Tohle jsem vytvořil za 10 minut díky AI, hlásá titulek u videa, v němž nadšený autor generuje funkční webovou aplikaci. Pokud nepoužíváte umělou inteligenci a připojené agenty, ujíždí vám vlak, varuje další příspěvek na sociální síti. Doprovází ho fotografie čtveřice minipočítačů označených štítky se jmény. Hned je tak jasné, že zastávají práci skutečných lidí.

