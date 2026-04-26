Jarní potravinové sbírky se zúčastnil rekordní počet obchodů, vybralo se o sto tun více než loni

V letošní jarní Sbírce potravin lidé darovali 623 tun potravin a drogerie, tedy o 105 tun více než před rokem. Zároveň to ale bylo o 151 tun méně než v loňské rekordní podzimní části. O výsledcích sobotní sbírky informovala v neděli Česká federace potravinových bank a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Do sbírky se letos zapojilo 3539 prodejen, dosud nejvíc v historii.
Lidé v sobotu darovali 559 tun potravin, což podle organizátorů představuje statisíce porcí jídla pro lidi v nouzi. Zbývajících 64 tun tvořila drogerie a hygienické potřeby. Darované výrobky se momentálně převáží do skladů potravinových bank a neziskových partnerů, odkud následně budou darovány potřebným lidem. Významnou skupinu příjemců podle organizátorů tvoří rodiče samoživitelé s malými dětmi, kteří představují přibližně 63 procent všech příjemců potravinové pomoci. Dary ale putují i například osamělým seniorům.
Lidé mohli darovat vedle kamenných prodejen i on-line. Prostřednictvím partnerských e-shopů pak mohou lidé do sbírky přispívat až do 5. května. Loni na podzim se e-shopy na objemu vybraného zboží podílely zhruba 15 procenty.
„Sbírky potravin potvrzují, že spolupráce mezi obchodem, neziskovým sektorem a státem přináší hmatatelné výsledky. Bez dárců, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy, by ale samozřejmě nebyly tím, čím jsou. Reálnou a nezištnou pomocí všem, kteří to potřebují. Jsem rád, že se rozšiřují i cesty, jejichž prostřednictvím je možné pomoci, že už nejde jen o fyzické naplnění košíku nebo vozíku v obchodě, ale že je na výběr mnoho on-line možností,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).
Pro potravinové banky se podle dat České federace potravinových bank minulý rok vybralo 17 400 tun potravin a drogerie, což bylo o 800 tun více než předchozí rok. Z celkového množství zboží se 1376 tun vybralo ve sbírkách. Hodnotu shromážděných potravin dříve federace odhadovala na 791 milionů korun.
Sbírka potravin se v Česku koná od roku 2013, přičemž od roku 2019 dvakrát ročně. Počet prodejen, které se do sbírky zapojují, postupně roste. Ještě na podzim roku 2021 jich bylo 1050, v roce 2022 pak 1470 a v následujícím roce 2000. Loni na podzim to bylo již 2800 obchodů. Na začátku konání sbírky v roce 2013, kdy byla ještě jednou ročně, mohli lidé zboží darovat v 750 obchodech.
