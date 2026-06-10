Japonské banky se chystají společně vydávat stablecoiny, jsou stabilnější než bitcoin

Velké japonské banky se chystají společně vydávat stablecoiny, určeny budou k obchodování s akciemi a s investičními fondy u vybraných makléřů. Emise by se měla uskutečnit do března příštího roku, informovala ve středu agentura Reuters.
Stablecoiny jsou digitální tokeny, v podstatě záznamy v elektronické databázi, jejichž hodnota je navázána na jiné aktivum. Nepodléhají tedy tak velkým cenovým výkyvům jako běžné kryptoměny bitcoin či ether.
V Japonsku se stablecoin chystají uvést na trh banky MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation a Mizuho Bank. Tyto finanční ústavy se dohodly, že vytvoří radu, která bude vypracovávat pravidla pro správu a řízení stablecoinů. Stablecoin by měl být navázán na japonský jen.
Přeshraniční obchody prováděné ve stablecoinech jsou mnohem rychlejší než běžné převody, uvádějí zdroje z finančního odvětví. To šetří čas a snižuje náklady.
Stablecoiny velmi podporuje americký prezident Donald Trump. Zájem o ně roste celosvětově, někteří politici však vyjadřují obavy, že by mohly usnadnit tok finančních prostředků mimo regulované bankovní systémy.
České banky zatím vlastní stablecoiny nevydávají. Česká národní banka se ale rozhodla si kryptoměny otestovat. Loni do zkušebního portfolia v hodnotě milionu dolarů (zhruba 21 milionů Kč) nakoupila bitcoin a mimo jiné i stablecoiny navázané na dolar.
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