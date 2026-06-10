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Ekonomika

Japonské banky se chystají společně vydávat stablecoiny, jsou stabilnější než bitcoin

ČTK

Velké japonské banky se chystají společně vydávat stablecoiny, určeny budou k obchodování s akciemi a s investičními fondy u vybraných makléřů. Emise by se měla uskutečnit do března příštího roku, informovala ve středu agentura Reuters.

FILE PHOTO: Illustration shows representation of Tether stablecoin cryptocurrency
Přeshraniční obchody prováděné ve stablecoinech jsou mnohem rychlejší než běžné převody, uvádějí zdroje z finančního odvětví. To šetří čas a snižuje náklady. (Ilustrace ukazuje znázornění kryptoměny Tether stablecoin)Foto: REUTERS
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Stablecoiny jsou digitální tokeny, v podstatě záznamy v elektronické databázi, jejichž hodnota je navázána na jiné aktivum. Nepodléhají tedy tak velkým cenovým výkyvům jako běžné kryptoměny bitcoin či ether.

V Japonsku se stablecoin chystají uvést na trh banky MUFG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation a Mizuho Bank. Tyto finanční ústavy se dohodly, že vytvoří radu, která bude vypracovávat pravidla pro správu a řízení stablecoinů. Stablecoin by měl být navázán na japonský jen.

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Přeshraniční obchody prováděné ve stablecoinech jsou mnohem rychlejší než běžné převody, uvádějí zdroje z finančního odvětví. To šetří čas a snižuje náklady.

Stablecoiny velmi podporuje americký prezident Donald Trump. Zájem o ně roste celosvětově, někteří politici však vyjadřují obavy, že by mohly usnadnit tok finančních prostředků mimo regulované bankovní systémy.

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České banky zatím vlastní stablecoiny nevydávají. Česká národní banka se ale rozhodla si kryptoměny otestovat. Loni do zkušebního portfolia v hodnotě milionu dolarů (zhruba 21 milionů Kč) nakoupila bitcoin a mimo jiné i stablecoiny navázané na dolar.

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