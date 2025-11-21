Ekonomika

Japonskou ekonomiku čeká stimulační injekce v objemu bezmála tří bilionů korun

ČTK ČTK
před 6 hodinami
Japonská vláda schválila v pátek balíček stimulačních opatření na oživení ekonomiky v hodnotě 21,3 bilionu jenů (2,8 bilionu korun). Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jde o první zásadní ekonomickou iniciativu nové premiérky Sanae Takaičiové, která se zavázala prosazovat expanzivní fiskální opatření. Ta v pátek ujistila, že projekt je plně rozpočtově odpovědný.
Sanae Takaičiová krátce po svém zvolení historicky první premiérkou v dějinách Japonska.
Sanae Takaičiová krátce po svém zvolení historicky první premiérkou v dějinách Japonska. | Foto: Reuters

Balíček zahrnuje vládní výdaje ve výši 17,7 bilionu jenů, které výrazně převyšují loňských 13,9 bilionu a představují největší stimulační opatření od pandemie covidu-19. Jeho součástí mají být také daňové úlevy v objemu 2,7 bilionu jenů.

"Japonsko nyní nesmí oslabovat svou národní sílu nadměrnými úspornými opatřeními, nýbrž musí posilovat svou moc proaktivní rozpočtovou politikou," řekla Takaičiová novinářům v Tokiu. "Podporováním silné ekonomiky a zvyšováním tempa růstu snížíme poměr veřejného dluhu k HDP, dosáhneme rozpočtové udržitelnosti a zajistíme si důvěru trhu," prohlásila.

"Pokud jde o financování, využijeme vyšší než očekávané daňové příjmy a nedaňové příjmy, přičemž případný zbývající schodek bude pokryt vydáním dalších státních dluhopisů," dodala Takaičiová. Objem dodatečné emise dosud nebyl pevně stanoven, ale podle informovaných zdrojů Reuters by měl být vyšší než 6,69 bilionu jenů vydaných v rámci loňského balíčku.

Sílící obavy ze zhoršení fiskální situace Japonska, které může premiérčin velkorysý stimulační balíček způsobit, dnes poslaly japonský jen na desetiměsíční minimum a výnosy japonských státních dluhopisů s mimořádně dlouhou dobou splatnosti na rekordní maxima, píše Reuters.

Čtyřiašedesátiletá Takaičiová je představitelkou konzervativního křídla vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). Premiérkou byla jmenována právě před měsícem a stala se první ženou na premiérském postu v japonských dějinách. Je známá svou kritikou Číny i tvrdými postoji vůči Severní Koreji.

 
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí Japonsko vláda

